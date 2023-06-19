Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ФСБ пресекла попытку петербуржца отправиться служить в ВСУ
Политика
Путин провел рабочую встречу с главой Новгородской области Никитиным
Армия
Минобороны РФ сообщило об активных наступательных действиях ВСУ на двух направлениях
Общество
В Москве проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби
Мир
Блинкен на встрече с Си Цзиньпином заверил, что США не поддерживают независимость Тайваня
Политика
Песков назвал инспекции ООН вблизи Каховской ГЭС затруднительными из-за обстрелов
Мир
В Кремле заявили о намерении РФ и Белоруссии противостоять попыткам дестабилизации
Авто
В России начались продажи компактного седана Suzuki Ciaz
Происшествия
Число пострадавших при обстреле Волновахи в ДНР увеличилось до 20
Общество
Законопроект о возврате летнего времени внесут в ГД в день летнего солнцестояния
Общество
Синоптик пообещал москвичам теплую погоду с дождями в конце недели
Спорт
Российский теннисист Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга ATP
Мир
Минздрав Украины сообщил о возбудителе холеры в пресной воде в Николаевской области

31 декабря 2024 года будет нерабочим днем в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

31 декабря 2024 года будет объявлен нерабочим днем в России. Это следует из проекта постановления Минтруда РФ о переносе выходных дней в 2024 году, опубликованного 19 июня в Telegram-канале ведомства.

В министерстве напомнили, что нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день.

Нерабочими станут дни с 1 по 8 января 2024 года. В целом новогодние каникулы продлятся 10 дней и начнутся 30 декабря 2023 года. Также праздничными будут дни с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта. Майские праздники продлятся в 2024 году с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

«На майские праздники будем дважды отдыхать по четыре дня подряд», — говорится в сообщении.

Нерабочим днем также будет День России — 12 июня, и 3 и 4 ноября.

Выходные резервы: на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня вместо одного
В Минтруде нашли способ удлинить праздники, не затронув новогодние каникулы

Глава Минтруда Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в беседе с «Известиями» анонсировал публикацию проекта постановления. По его словам, ведомство постаралось сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, чтобы по-прежнему обеспечить новогодние каникулы.

В частности, министр обратил внимание, что 1 мая выпадает в 2024 году на среду, то есть без переносов мог бы быть один выходной день среди недели. Поэтому в ведомстве «концентрируют майские так, чтобы было удобно гражданам».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023