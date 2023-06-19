31 декабря 2024 года будет нерабочим днем в России

31 декабря 2024 года будет объявлен нерабочим днем в России. Это следует из проекта постановления Минтруда РФ о переносе выходных дней в 2024 году, опубликованного 19 июня в Telegram-канале ведомства.

В министерстве напомнили, что нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день.

Нерабочими станут дни с 1 по 8 января 2024 года. В целом новогодние каникулы продлятся 10 дней и начнутся 30 декабря 2023 года. Также праздничными будут дни с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта. Майские праздники продлятся в 2024 году с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

«На майские праздники будем дважды отдыхать по четыре дня подряд», — говорится в сообщении.

Нерабочим днем также будет День России — 12 июня, и 3 и 4 ноября.

Глава Минтруда Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в беседе с «Известиями» анонсировал публикацию проекта постановления. По его словам, ведомство постаралось сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, чтобы по-прежнему обеспечить новогодние каникулы.

В частности, министр обратил внимание, что 1 мая выпадает в 2024 году на среду, то есть без переносов мог бы быть один выходной день среди недели. Поэтому в ведомстве «концентрируют майские так, чтобы было удобно гражданам».