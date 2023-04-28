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Котяков выразил готовность обсудить перенос новогодних праздников на май

Глава Минтруда Котяков заявил о готовности обсуждать перенос новогодних праздников на май
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Министерство труда и социальной защиты РФ выразило готовность к обсуждению переноса новогодних праздников на майские, если поступят такие предложения. Об этом в пятницу, 28 апреля, сообщил глава ведомства Антон Котяков после заседания президиума Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

«У нас количество рабочих и выходных дней ограничено, обсуждать надо. Если будет такая инициатива, почему нет?» — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Ранее, 19 апреля, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращения губернаторам регионов с просьбой сделать 2–5 мая нерабочими днями, тем самым продлив выходные. Он объяснил такое предложение тем, что людям необходимы длинные выходные, так как они ощущают симптомы депрессии.

Согласно производственному календарю на 2023 год, выходными днями значатся 29 апреля — 1 мая и 6−9 мая. Дни со 2 по 5 мая — рабочие.

До этого, 5 апреля, депутат Госдумы Ярослав Нилов отметил, что обсуждение идеи длинных майских и коротких новогодних выходных ведется уже не первый год. Он, в свою очередь, заметил, что увеличение количества выходных является дополнительной нагрузкой на экономику страны, а также на граждан, которые зарабатывают сдельно.

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