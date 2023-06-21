Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинский премьер заявил о потребности Киева еще в $6,5 млрд
Мир
Минимум пять судов ищут пропавший в Атлантическом океане батискаф
Мир
Постпреды стран ЕС согласовали очередной пакет санкций против РФ
Мир
Ударившие по Новой Каховке дроны-камикадзе несли польские снаряды
Авто
Бывшая российская «дочка» Volkswagen сменила название
Происшествия
ВСУ выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО
Мир
Ярослав Качиньский вернулся на пост вице-премьера Польши
Мир
Россия закроет въезд в страну для 48 австралийцев в ответ на санкции
Политика
Политолог Дудаков назвал слова Байдена о Си Цзиньпине оговоркой по Фрейду
Армия
Путин заявил об уничтожении 245 танков и 678 бронемашин ВСУ
Мир
В Париже произошел взрыв
Политика
В Госдуме назвали условие для прекращения антироссийских санкций
Мир
Захарова предупредила о последствиях агрессивного курса США и НАТО
Сюжет:

В Латвии заявили о передаче Киеву всех имеющихся в стране ракет Stinger

Премьер Латвии Кариньш: мы отдали Украине все свои Stinger и отдадим все вертолеты
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. John Yount
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Латвия передала Киеву все имеющиеся в стране зенитные управляемые ракеты Stinger, и в скором времени отдаст все вертолеты. Об этом в среду, 21 июня, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш на конференции, посвященной восстановлению Украины, в Лондоне.

«Все наши ракеты Stinger сейчас на Украине. <…> У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты — последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо, — мы отправляем на Украину», — сказал премьер Латвии на конференции, трансляцию которой вело на своем YouTube-канале агентство Reuters.

Политик также отметил, что его страна обучила уже около 3 тыс. украинских военнослужащих.

Кариньш добавил, что с начала конфликта латвийские власти оказали различные виды поддержки Украине, которая составляет 1,3% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Он подчеркнул, что по этому показателю Латвия является одной из ведущих, если не лидирующей страной в мире.

НА ТО и расчет: что альянс пообещал Украине в Брюсселе
Запад пытается активизировать помощь Киеву на фоне провала контрнаступления

Во время конференции британские, американские и европейские политики пообещали выделить Киеву финансовую помощь.

Так, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж готовит многолетний пакет гражданской помощи для Киева, который будет включать гуманитарную, стабилизационную, экономическую и финансовую поддержку. По словам министра, порядка €40 млн будет выделено в этом году по линии МИДа в виде субсидий для Украины.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак тоже заявил о планах разработать платформу для бизнеса с целью поддержки Украины. По его словам, в течение трех лет Лондон предоставит кредитные гарантии Всемирного банка на сумму $3 млрд. Великобритания также направит Киеву помощь в размере $306 млн в этом году на программы, в числе которых разминирование объектов и энергетические проекты.

За день до этого, 20 июня, сообщалось, что Европейский союз (ЕС) готовит очередной пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона предоставить Украине новый пакет помощи на $1,3 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023