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Ярослав Качиньский вернулся на пост вице-премьера Польши

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Фото: TASS/Zuma
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Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский вернулся на пост вице-премьера страны. Об этом в среду, 21 июня, сообщила газета Rzeczpospolita.

Отмечается, что предыдущие вице-премьеры — министр национальной обороны Мариуш Блащак, министр культуры и национального наследия, председатель комитета общественных благ Петр Глиньский, министр государственных активов Яцек Сасин и член совета министров, председатель экономического комитета совета министров Хенрик Ковальчик — ушли с постов заместителей премьер-министра. При этом они остались в составе кабинета министров, сохранив контроль над своими ведомствами.

«В среду президент Анджей Дуда внес изменения в состав правительства. <...> Отныне единственным вице-премьером будет Ярослав Качиньский», — говорится в материале.

С октября 2020 года по июнь 2022-го Качиньский был вице-премьером в действующем правительстве, а также возглавлял комитет по делам национальной безопасности и обороны.

Изменения в составе правительства связываются с попытками партии «Право и справедливость» укрепить свои позиции перед выборами в парламент страны, которые пройдут осенью.

«Речь идет об укреплении, дисциплинировании работы правительства в последние месяцы перед избирательной кампанией», — сказано в статье.

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6 июня The New York Times написала о том, что правящая польская партия «Право и справедливость» пробилась в правительство, умело используя кампании коллективного страха и демонизации определенных социальных слоев. На протяжении большей части восьмилетнего пребывания партии у власти главными мишенями для дискриминационных инициатив были мигранты, женщины и сексуальные меньшинства, отмечается в материале.

Двумя днями ранее в Варшаве польская оппозиция провела демонстрацию против экономических и политических действий правящей партии «Право и справедливость», на которой собралось полмиллиона человек. Организатором мероприятия стала крупнейшая оппозиционная партия «Гражданская платформа» экс-премьера Польши Дональда Туска.

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