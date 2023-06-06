NYT считает, что СВО заставило Запад изменить свое отношение к властям Польши

На фоне СВО правительства некоторых стран, включая Польшу, стали выглядеть лучше, чем они есть на самом деле, во вторник, 6 июня, пишут авторы книги о восточноевропейской политике Ярослав Куиш и Каролина Вигура в газете The New York Times.

По мнению авторов статьи, действия Польши, подчеркнуто поддерживающей Киев, заставили западных наблюдателей поверить, что в стране произошли какие-то фундаментальные изменения, когда на самом деле их нет и не было.

«Поддержка Польшей Украины не является признаком того, что теперь, после почти десятилетнего отступления от демократии, страна осознала ее важность», — считают Куиш и Вигура.

По словам авторов статьи, правящая партия «Право и справедливость» пробилась в правительство, умело используя кампании коллективного страха и демонизации определенных социальных слоев. На протяжении большей части восьмилетнего пребывания партии у власти главными мишенями для дискриминационных инициатив были мигранты, женщины и сексуальные меньшинства.

Они считают, что международный имидж партии как надежного друга Украины только помогает ей укрепить внутреннюю и внешнюю поддержку. Наряду с такими странами, как Индия, Турция и Руанда, Польша может стать частью не очень либеральных друзей Запада. Это происходит для удобства Запада — но не в соответствии с его ценностями, заключают авторы статьи.

Ранее, 4 июня, в Варшаве польская оппозиция начала демонстрацию, на которой собралось полмиллиона человек. Организатором мероприятия является крупнейшая оппозиционная партия «Гражданская платформа» экс-премьера Польши Дональда Туска. Данный митинг был приурочен к годовщине проведения в стране первых частично свободных парламентских выборов 4 июня 1989 года. Участники выступили против экономических и политических действий правящей партии «Право и справедливость».