Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Зверогонщики» 6+

Режиссер: Росс Венокур

Анимационная комедия, отражающая суть басни Эзопа о черепахе и зайце. Лори Жи — милый пушистый зверек с большими глазами и добрым сердцем. В отличии от своих медлительных собратьев он бредит гонками. Его мечта — ралли «Шелковый путь». Предельные скорости, разнообразнейшие ландшафты и только лучшие зверогонщики мира. Жи не везет в соревнованиях, но у него есть благородная цель — победа над чемпионом Арчи Великвалепным даст ему шанс спасти дом любимой бабушки от сноса.

С 22 июня в прокате

«Копенгагена не существует» 16+

Фото: Предоставлено пресс-службой

Режиссер: Мартин Сковбьерг. В ролях: Йонас Хольст Шмидт, Анжела Бундалович, Златко Бурич, Вильмер Триер Брёггер

Случайная встреча на улицах Копенгагена перевернула жизнь Иды и Сандера. Растворившись друг в друге, они изолируются от всего мира. Когда Ида неожиданно пропадает, Сандер оказывается главным подозреваемым. Из его свидетельств как пазл складывается завораживающая и пугающая история их любви. Ему придется заново прожить ее, чтобы приблизиться к тайне исчезновения девушки. Это история Ромео и Джульетты, которые согласны отказаться от собственной семьи, друзей, общественных связей ради любви.

С 22 июня в прокате

«Микулай» 18+

Фото: Кино.Арт.Про

Режиссер: Ильшат Рахимбай. В ролях: Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Екатерина Агеева, Анжелика Ермакова

Главный герой счастливо живет в родной деревне с молодой беременной женой, пожилыми родителями и бесконечно уважающими его односельчанами. Но внезапно появляется человек, который утверждает, что он — сын Микулая. Идеальная жизнь начала трещать по швам.

С 22 июня в прокате

«Ухожу красиво» 18+

Фото: Предоставлено пресс-службой

Режиссер: Миша Поляков. В ролях: Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Нодари Джанелидзе, Алексей Макаров, Федор Лавров

Комедийный экшен-сериал об оперуполномоченном подмосковного ОВД Борисе Фадееве. Раздолбай и алкоголик, он потерял всякое понимание в семье, уважение коллег. Но окончательно спиться и замерзнуть в подворотне Борису не дает внезапная новость: у него обнаруживают неизлечимое наследственное заболевание. И эта новость возвращает опера к жизни. Борису важно уйти из жизни с пользой для семьи — обеспечить жену и дочь выплатами, которые полагаются семье полицейского, погибшего при исполнении. Но оказывается, что погибнуть не так просто.

На видеосервисе Wink

Театр

«Смертельный номер» 16+

Фото: Театр Олега Табакова

Режиссер: Владимир Машков. В ролях: Владислав Миллер, Севастьян Смышников, Артур Касимов, Владислав Наумов и студент Театральной школы Олега Табакова Егор Хохлов

В репертуар «Табакерки» возвращается легендарный спектакль Владимира Машкова. Некогда в нем блистали Андрей Смоляков, Андрей Панин, Сергей Угрюмов, Виталий Егоров, Сергей Беляев. Сейчас постановка получила молодое звучание. Главный герой Клоун, репетируя лучший из своих номеров, срывается и падает на манеж. Из облака пыли над упавшим телом появляются четыре тени, четыре части души, четыре клоуна: Рыжий, Белый, Черный и Длинный. Каждый из четырех уверен, что именно он достоин занять место погибшего Клоуна в жизни и на арене. И каждый готов бороться за это место до конца.

25, 26 июня, 19:00, Театр Олега Табакова

«Сельская честь» 16+

Фото: Геликон-опера

Режиссер: Дмитрий Бертман. В ролях: Светлана Создателева, Елена Михайленко, Ирина Окнина, Шота Чибиров, Игорь Морозов, Иван Гынгазов и др.

Впервые в театре «Геликон-опера» представят оперу Пьетро Масканьи. Либретто Джованни Тарджони-Тоццетти и Гвидо Менаши по одноименной новелле Джованни Верги. Это опера в одночасье прославила своего автора и еще при жизни композитора покорила знаменитые сцены мира. Только в Италии «Сельская честь» была исполнена 14 тыс. раз — примерно 21 спектакль каждый месяц 55 лет подряд. В наше время на мировых сценах ее ставят более 700 раз в год. Оперу высоко ценили и выдающиеся современники Масканьи — Верди и Чайковский.

28 июня, 19:00, «Геликон-опера»

«Цветы нам не нужны» 16+

Фото: Предоставлено пресс-службой

Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Вадим Пинский, Юрий Анпилогов, Александр Борисов, Леонид Трегуб, Александр Колесников, Александр Жуков, Алексей Баранов

Премьера спектакля о важнейшем событии XX века — Нюрнбергском трибунале и явлениях, произошедших в мире после него. Действие происходит в Нюрнберге, а затем — в Межсоюзной тюрьме Шпандау в Западном Берлине, куда по приговору суда привезли избежавших смертной казни семерых нацистских преступников.

Во время подготовки спектакля была проведена колоссальная работа с историческими документами, изучены стенограммы судебных заседаний, комментарии историков и очевидцев. За основу также взяты дневники личного архитектора Гитлера Альберта Шпеера. Задача — максимально достоверно воссоздать атмосферу Шпандау и характеры сидельцев этой уникальной тюрьмы, а заодно напомнить о наследии Нюрнберга.

24 июня, 18:00, театр «Модерн».

«Вишневый сад» 16+

Фото: Московский Губернский театр

Режиссер: Сергей Безруков. В ролях: Антон Хабаров, Карина Андоленко, Александр Тютин, Павел Харланчук, Виктор Шутов, Сергей Вершинин, Полина Галкина, Наталья Шклярук и др.

Драма о потере вишневого сада в постановке Сергея Безрукова становится историей многолетней и безнадежной любви Лопахина к Раневской. Герою надо выкорчевать из своего сердца это чувство, как вишневый сад, чтобы жить дальше. В спектакле на первый план выходит личная драма Лопахина. Но и чеховская тема «уходящей эпохи» и утраты ценностей прошлого звучит не менее ясно и пронзительно. Знаменитый вишневый сад в спектакле обретает вполне зримый образ — по ходу действия он цветет, увядает, а в финале буквально исчезает с лица земли.

28 июня, 19:00, Московский Губернский театр, Большая сцена

«Мадам Рубинштейн» 16+

Фото: Театр Пушкина

Режиссер: Евгений Писарев. В ролях: Вера Алентова, Ольга Науменко, Дмитрий Власкин, Артем Ешкин

История о Хелене Рубинштейн, основательнице могущественной «империи красоты». Упорная и эксцентричная, она всего добилась сама. Придумывая всё новые косметические средства и неустанно совершенствуя свои изобретения, она не боялась экспериментировать, отстаивать свою позицию и вступать в открытые конфликты. Рубинштейн — одна из самых известных, влиятельных и богатых женщин мира. Но счастлива ли она?

24 июня, 19:00, Театр Пушкина

«В списках не значился» 16+

Фото: Александр Иванишин

Режиссер: Максим Лакомкин. В ролях: Игорь Степашин, Анна Рыкова, Алина Лакомкина, Татьяна Городецкая, Елена Лунцова, Андрей Санников, Галина Галкина, Ксения Ефремова и др.

Спектакль поставлен по мотивам одноименного романа Бориса Васильева о трагической обороне Брестской крепости. Несмотря на драматический сюжет, автор инсценировки находит светлые интонации для этой истории. Борис Васильев считается одним из самых выдающихся писателей, работавших в жанре военной прозы. Его правдивые и глубоко человечные произведения созданы не только ярким талантом художника, в них отразился личный опыт писателя-фронтовика.

22 июня, 19:00, Театр на Юго-Западе

«Книга судеб» 12+

Фото: Павел Шальнев

Режиссер: Евгений Славутин. В ролях: Людмила Давыдова, Марианна Лемешко, Александр Осипов, Юлия Вергун, Анна Голотова, Евгений Панферов, Анатолий Сафронихин

Музыкально-драматический спектакль о сердечных тайнах прошлого отмечает юбилей — 20 лет! После окончания у зрителей появится возможность стать участником творческой встречи с примой театра — заслуженной артисткой России Людмилой Давыдовой и задать вопросы выдающейся актрисе театра и кино о ее работе в Театре на Таганке у Юрия Любимова и в Театре на Юго-Западе у Валерия Беляковича.

26 февраля, 19:00, театр «МОСТ», Основная сцена

Концерты

«Дмитрий Маликов. 35 лет на сцене» 6+

Фото: Предоставлено пресс-службой

В этом году народный артист России Дмитрий Маликов празднует 35-летие творческой деятельности. Именно этому событию и будет посвящен предстоящий летний концерт музыканта на легендарной открытой площадке в Зеленом театре ВДНХ.

Творчество Дмитрия Маликова не теряет актуальности: он любит экспериментировать и пробовать себя в самых разных жанрах: записывается с рэперами, выступает с классическими фортепианными концертами, ну и, конечно, пишет и исполняет песни, которые становятся популярными. Зрители юбилейного концерта окунуться в романтическую атмосферу и смогут потанцевать под любимые хиты.

24 июня, 20:00, Зеленый театр ВДНХ

«Джаз с русской душой» 12+

Фото: Предоставлено пресс-службой

Программу, состоящую из неизвестных и забытых джазовых произведений композиторов Дмитрия Шостаковича, Александра Цфасмана, Александра Варламова, Леонида Половинкина, Вадима Людвиковского и Николая Капустина, исполнит Большой джазовый оркестр Петра Востокова. К столетию российского джаза специалисты радио «Орфей» провели изыскания в нотном архиве и обнаружили никогда ранее не исполнявшиеся джазовые произведения советского периода. Настоящей музыкальной сенсацией станет сюита Александра Цфасмана к спектаклю театра Сергея Образцова «Под шорох твоих ресниц», созданного народным артистом СССР в 1948 год. Ведущий концерта — актер МХТ имени Чехова Кузьма Котрелев.

27 июня, 19:00, Дом музыки

«Золотые хиты рока» 6+

Фото: Предоставлено пресс-службой

Необузданная свобода и драйв рок-вокала, пронзительные соло гитар в сочетании с мощным звучанием большого симфонического оркестра «Русская филармония». За пультом итальянский дирижер Роберто Молинелли. Солисты — Магнус Баклунд и Симоне Романато. У артистов огромная армия поклонников и фанатов на всех континентах, и московскую публику они уже покорили своим темпераментом, страстью и потрясающим вокалом. Зрителей ждет новая жизнь хитов Deep Purple, Queen, Scorpions, Metallica, Aerosmith, Rolling Stones, Europe, Led Zeppelin.

28 июня, 19:00, Дом музыки

Музеи

«Художник и сказка» 0+

Фото: Пресс-служба ГРМ

Масштабная выставочная экспозиция знакомит зрителей с произведениями русских художников XIX–XX веков, объединенных темой былины и сказки. Около 100 произведений из коллекции Русского музея, среди них такие известные шедевры, как «Садко» Ильи Репина, «Витязь на распутье» и «Баян» Виктора Васнецова, «Тридцать три богатыря» Михаила Врубеля, его же эскиз к картине «Царевна-Лебедь» и других. На выставке представлены его полотна — «Иван-царевич на Сером Волке», «Снегурочка» и «Царевна-лягушка» из собрания Третьяковской галереи.

До 13 августа, Нижегородская государственная художественная галерея

«Юрий Купер. Сфумато» 0+

Фото: Новая Третьяковка

Задуманная как ретроспектива персональная выставка Юрия Леонидовича Купера охватывает значительный период творчества художника начиная с 1980-х до сегодняшнего дня. Слово «сфумато», вынесенное в заглавие выставки, в переводе с итальянского обозначает «мягкий, расплывчатый». В живописи так описывают эффект смягчения очертаний предметов для воссоздания окружающей их световоздушной среды. Именно так можно описать и основные черты авторского стиля Юрия Купера.

До 16 июля, Новая Третьяковка

«Парк Победы. Главный патриотический» 0+

Фото: Предоставлено пресс-службой

В эти выходные состоится запуск бесплатных автобусных экскурсий по мемориальному комплексу «Парк Победы». Каждую субботу и воскресенье с 11:00 до 19:00 каждый час автобус будет отправляться по маршруту экскурсии. Это один из крупнейших мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. Участники экскурсии смогут посетить многочисленные монументы, среди которых самый высокий памятник в России — «Монумент Победы», скульптурная композиция «Трагедия народов», мемориальный комплекс, посвященный городам воинской славы. Также все желающие могут присоединиться к бесплатным пешим экскурсиям по достопримечательностям Поклонной горы. А в 17:00 посетители парка смогут научиться танцам 1940-х и 1950-х годов на открытой танцплощадке.

24 и 25 июня, с 11:00 до 19:00, Музей Победы

«Вне поля зрения» 0+

Фото: Предоставлено пресс-службой

Фотовыставка Андрея Белкова рассказывает о современном городском пространстве Москвы, в частности — метрополитена. Фотограф ищет особую эстетику в привычных конструкциях и инфраструктуре, превращая городскую среду в арт-объект. Снимки вступают в диалог с пространством Южного речного вокзала, который также являет собой новейший элемент столичной урбанистики. Белков — фотограф с мировым именем, призер международных конкурсов фотографии и участник таких европейских ярмарок, как Art International Istanbul, Paris Foto, Zaandam.

До 20 июля, Южный речной вокзал

«Я Гаянэ» 0+

Фото: Предоставлено пресс-службой

Выставка молодой армянской художницы Гаянэ Аветисян включает в себя 30 произведений, выполненных в технике живописи, графики и скульптуры, а также видеоперформанс. Визуальные нарративы в работах Гаянэ отсылают к детству в 90-х годах, в своем творчестве художница затрагивает такие вопросы, как одиночество, агрессия, внутренние страхи и поиски гармонии, дружбы, близости. Ранее Гаянэ участвовала в коллективных выставках в галереях Стамбула, Мюнхена, Брюселя и Еревана, а также проводила персональные выставки в Армении.

До 5 сентября, галерея Е.К.АртБюро

Фестивали и конкурсы

XVII Международный конкурс им. П.И. Чайковского 6+

Фото: Евгений Евтюхов

Международный конкурс им. П.И. Чайковского остается крупнейшим событием в мире классической музыки. Он проводится раз в четыре года. В этом году прославленному музыкальному форуму исполняется 65 лет. В жюри вошли выдающиеся музыканты: Денис Мацуев, Кобаяши Хидеко, Мун Ик Чку, Лю Шикунь, Франц Юстус, Максим Моилевский, Владимир Овчинников. Конкурс проходит по специальностям: «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «сольное пение», «деревянные духовые», «медные духовые».

22–29 июня, Московская консерватория, Концертный зал Чайковского, Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича, Мариинка, Концертный зал в Репино (Санкт-Петербург), Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга

IX Международный фестиваль документального кино «Докер» 18+

Фото: midff.ru

Фестиваль предлагает взглянуть на мир глазами талантливых документалистов и почувствовать общечеловеческие переживания и стремления. За десять дней зрители смогут увидеть и обсудить вместе с авторами, психологами и журналистами 40 новых фильмов из 20 стран мира, большинство из которых будут показаны в России впервые. В состав жюри вошли сербский режиссер монтажа и звукорежиссер Светолик Мича Зайц, режиссер и оператор из России Ольга Стефанова и киновед, режиссер и продюсер из Кыргызстана Султан Усувалиев.

Откроется фестиваль 23 июня в киноцентре «Октябрь» премьерой драмы «Святая дилемма». Автор фильма — венгерский документалист Мартон Визкелети лично представит картину и ответит на вопросы зрителей.

С 23 июня по 2 июля, киноцентр «Октябрь»

«Стихия таланта. Первые шаги» 6+

Фото: Москонцерт

Культурно-просветительский проект Москонцерта проходит в историческом здании по адресу: ул. Пушечная, д. 4, стр. 2. В рамках «Стихии таланта» пройдет цикл мастер-классов с участием ведущих исполнителей и их талантливых учеников. Герои расскажут о своей жизни, о выборе пути, о музыке, поделятся секретами мастерства. Прозвучат лучшие произведения отечественной и зарубежной классики. 27 июня в Зеркальном зале выступит заслуженный артист России скрипач Граф Муржа.

27 июня, 19:00, Москонцерт на Пушечной

Ural Music Night 18+

Фото: Предоставлено пресс-службой

Фестиваль состоится в девятый раз. Особенность «Ночи музыки» в том, что мероприятие проходит сразу на множестве площадок по всему центру уральской столицы. 14 открытых площадок, среди которых стадион «Екатеринбург-Арена», Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ, окружной Дом офицеров ЦВО, парк Маяковского, Плотинка, площадь имени Кирова. На сценах выступят артисты, исполняющие музыку самых разных жанров: рок, хип-хоп, джаз, фанк, экспериментальная электроника, клубные хиты и классика.

В этом году в фестивале примут участие 2,5 тыс. музыкантов. Среди них как популярные исполнители, так и начинающие артисты, которым фестиваль дает возможность раскрыться. Вход свободный. Трансляция в видеосервисе Wink.

23 июня, с 15:00 до 2:00, Екатеринбург

IX Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину 6+

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Флагманское событие в сфере культуры не только Московской области, но и России. Художественный руководитель фестиваля — Герой Труда, народный артист СССР Юрий Башмет. Основные концерты проходят в формате опен-эйр на Большой поляне Музея-заповедника П.И. Чайковского в Клину, где специально для мероприятий фестиваля ежегодно строится временная сцена.

23 июня — Гала-концерт открытия. Он посвящен 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина. В фестивале примут участие: Ильдар Абдрзаков, солисты балета Большого театра Кристина Кретова, Игорь Цвирко, Данила Хамзин, актеры МХТ имени Чехова Михаил Пореченков, Игорь Верник, Игорь Золотовицкий, Авангард Леонтьев. На гала-концерте закрытия — 2 июля — «Геликон-Опера» представит оперу Моцарта «Свадьба Фигаро».

23 июня – 02 июля, Музей-заповедник П.И. Чайковского (Клин)