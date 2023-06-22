Культурная неделя: выбор «Известий»
Кино
«Зверогонщики» 6+
Режиссер: Росс Венокур
Анимационная комедия, отражающая суть басни Эзопа о черепахе и зайце. Лори Жи — милый пушистый зверек с большими глазами и добрым сердцем. В отличии от своих медлительных собратьев он бредит гонками. Его мечта — ралли «Шелковый путь». Предельные скорости, разнообразнейшие ландшафты и только лучшие зверогонщики мира. Жи не везет в соревнованиях, но у него есть благородная цель — победа над чемпионом Арчи Великвалепным даст ему шанс спасти дом любимой бабушки от сноса.
С 22 июня в прокате
«Копенгагена не существует» 16+
Режиссер: Мартин Сковбьерг. В ролях: Йонас Хольст Шмидт, Анжела Бундалович, Златко Бурич, Вильмер Триер Брёггер
Случайная встреча на улицах Копенгагена перевернула жизнь Иды и Сандера. Растворившись друг в друге, они изолируются от всего мира. Когда Ида неожиданно пропадает, Сандер оказывается главным подозреваемым. Из его свидетельств как пазл складывается завораживающая и пугающая история их любви. Ему придется заново прожить ее, чтобы приблизиться к тайне исчезновения девушки. Это история Ромео и Джульетты, которые согласны отказаться от собственной семьи, друзей, общественных связей ради любви.
С 22 июня в прокате
«Микулай» 18+
Режиссер: Ильшат Рахимбай. В ролях: Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Екатерина Агеева, Анжелика Ермакова
Главный герой счастливо живет в родной деревне с молодой беременной женой, пожилыми родителями и бесконечно уважающими его односельчанами. Но внезапно появляется человек, который утверждает, что он — сын Микулая. Идеальная жизнь начала трещать по швам.
С 22 июня в прокате
«Ухожу красиво» 18+
Режиссер: Миша Поляков. В ролях: Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Нодари Джанелидзе, Алексей Макаров, Федор Лавров
Комедийный экшен-сериал об оперуполномоченном подмосковного ОВД Борисе Фадееве. Раздолбай и алкоголик, он потерял всякое понимание в семье, уважение коллег. Но окончательно спиться и замерзнуть в подворотне Борису не дает внезапная новость: у него обнаруживают неизлечимое наследственное заболевание. И эта новость возвращает опера к жизни. Борису важно уйти из жизни с пользой для семьи — обеспечить жену и дочь выплатами, которые полагаются семье полицейского, погибшего при исполнении. Но оказывается, что погибнуть не так просто.
На видеосервисе Wink
Театр
«Смертельный номер» 16+
Режиссер: Владимир Машков. В ролях: Владислав Миллер, Севастьян Смышников, Артур Касимов, Владислав Наумов и студент Театральной школы Олега Табакова Егор Хохлов
В репертуар «Табакерки» возвращается легендарный спектакль Владимира Машкова. Некогда в нем блистали Андрей Смоляков, Андрей Панин, Сергей Угрюмов, Виталий Егоров, Сергей Беляев. Сейчас постановка получила молодое звучание. Главный герой Клоун, репетируя лучший из своих номеров, срывается и падает на манеж. Из облака пыли над упавшим телом появляются четыре тени, четыре части души, четыре клоуна: Рыжий, Белый, Черный и Длинный. Каждый из четырех уверен, что именно он достоин занять место погибшего Клоуна в жизни и на арене. И каждый готов бороться за это место до конца.
25, 26 июня, 19:00, Театр Олега Табакова
«Сельская честь» 16+
Режиссер: Дмитрий Бертман. В ролях: Светлана Создателева, Елена Михайленко, Ирина Окнина, Шота Чибиров, Игорь Морозов, Иван Гынгазов и др.
Впервые в театре «Геликон-опера» представят оперу Пьетро Масканьи. Либретто Джованни Тарджони-Тоццетти и Гвидо Менаши по одноименной новелле Джованни Верги. Это опера в одночасье прославила своего автора и еще при жизни композитора покорила знаменитые сцены мира. Только в Италии «Сельская честь» была исполнена 14 тыс. раз — примерно 21 спектакль каждый месяц 55 лет подряд. В наше время на мировых сценах ее ставят более 700 раз в год. Оперу высоко ценили и выдающиеся современники Масканьи — Верди и Чайковский.
28 июня, 19:00, «Геликон-опера»
«Цветы нам не нужны» 16+
Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Вадим Пинский, Юрий Анпилогов, Александр Борисов, Леонид Трегуб, Александр Колесников, Александр Жуков, Алексей Баранов
Премьера спектакля о важнейшем событии XX века — Нюрнбергском трибунале и явлениях, произошедших в мире после него. Действие происходит в Нюрнберге, а затем — в Межсоюзной тюрьме Шпандау в Западном Берлине, куда по приговору суда привезли избежавших смертной казни семерых нацистских преступников.
Во время подготовки спектакля была проведена колоссальная работа с историческими документами, изучены стенограммы судебных заседаний, комментарии историков и очевидцев. За основу также взяты дневники личного архитектора Гитлера Альберта Шпеера. Задача — максимально достоверно воссоздать атмосферу Шпандау и характеры сидельцев этой уникальной тюрьмы, а заодно напомнить о наследии Нюрнберга.
24 июня, 18:00, театр «Модерн».
«Вишневый сад» 16+
Режиссер: Сергей Безруков. В ролях: Антон Хабаров, Карина Андоленко, Александр Тютин, Павел Харланчук, Виктор Шутов, Сергей Вершинин, Полина Галкина, Наталья Шклярук и др.
Драма о потере вишневого сада в постановке Сергея Безрукова становится историей многолетней и безнадежной любви Лопахина к Раневской. Герою надо выкорчевать из своего сердца это чувство, как вишневый сад, чтобы жить дальше. В спектакле на первый план выходит личная драма Лопахина. Но и чеховская тема «уходящей эпохи» и утраты ценностей прошлого звучит не менее ясно и пронзительно. Знаменитый вишневый сад в спектакле обретает вполне зримый образ — по ходу действия он цветет, увядает, а в финале буквально исчезает с лица земли.
28 июня, 19:00, Московский Губернский театр, Большая сцена
«Мадам Рубинштейн» 16+
Режиссер: Евгений Писарев. В ролях: Вера Алентова, Ольга Науменко, Дмитрий Власкин, Артем Ешкин
История о Хелене Рубинштейн, основательнице могущественной «империи красоты». Упорная и эксцентричная, она всего добилась сама. Придумывая всё новые косметические средства и неустанно совершенствуя свои изобретения, она не боялась экспериментировать, отстаивать свою позицию и вступать в открытые конфликты. Рубинштейн — одна из самых известных, влиятельных и богатых женщин мира. Но счастлива ли она?
24 июня, 19:00, Театр Пушкина
«В списках не значился» 16+
Режиссер: Максим Лакомкин. В ролях: Игорь Степашин, Анна Рыкова, Алина Лакомкина, Татьяна Городецкая, Елена Лунцова, Андрей Санников, Галина Галкина, Ксения Ефремова и др.
Спектакль поставлен по мотивам одноименного романа Бориса Васильева о трагической обороне Брестской крепости. Несмотря на драматический сюжет, автор инсценировки находит светлые интонации для этой истории. Борис Васильев считается одним из самых выдающихся писателей, работавших в жанре военной прозы. Его правдивые и глубоко человечные произведения созданы не только ярким талантом художника, в них отразился личный опыт писателя-фронтовика.
22 июня, 19:00, Театр на Юго-Западе
«Книга судеб» 12+
Режиссер: Евгений Славутин. В ролях: Людмила Давыдова, Марианна Лемешко, Александр Осипов, Юлия Вергун, Анна Голотова, Евгений Панферов, Анатолий Сафронихин
Музыкально-драматический спектакль о сердечных тайнах прошлого отмечает юбилей — 20 лет! После окончания у зрителей появится возможность стать участником творческой встречи с примой театра — заслуженной артисткой России Людмилой Давыдовой и задать вопросы выдающейся актрисе театра и кино о ее работе в Театре на Таганке у Юрия Любимова и в Театре на Юго-Западе у Валерия Беляковича.
26 февраля, 19:00, театр «МОСТ», Основная сцена
Концерты
«Дмитрий Маликов. 35 лет на сцене» 6+
В этом году народный артист России Дмитрий Маликов празднует 35-летие творческой деятельности. Именно этому событию и будет посвящен предстоящий летний концерт музыканта на легендарной открытой площадке в Зеленом театре ВДНХ.
Творчество Дмитрия Маликова не теряет актуальности: он любит экспериментировать и пробовать себя в самых разных жанрах: записывается с рэперами, выступает с классическими фортепианными концертами, ну и, конечно, пишет и исполняет песни, которые становятся популярными. Зрители юбилейного концерта окунуться в романтическую атмосферу и смогут потанцевать под любимые хиты.
24 июня, 20:00, Зеленый театр ВДНХ
«Джаз с русской душой» 12+
Программу, состоящую из неизвестных и забытых джазовых произведений композиторов Дмитрия Шостаковича, Александра Цфасмана, Александра Варламова, Леонида Половинкина, Вадима Людвиковского и Николая Капустина, исполнит Большой джазовый оркестр Петра Востокова. К столетию российского джаза специалисты радио «Орфей» провели изыскания в нотном архиве и обнаружили никогда ранее не исполнявшиеся джазовые произведения советского периода. Настоящей музыкальной сенсацией станет сюита Александра Цфасмана к спектаклю театра Сергея Образцова «Под шорох твоих ресниц», созданного народным артистом СССР в 1948 год. Ведущий концерта — актер МХТ имени Чехова Кузьма Котрелев.
27 июня, 19:00, Дом музыки
«Золотые хиты рока» 6+
Необузданная свобода и драйв рок-вокала, пронзительные соло гитар в сочетании с мощным звучанием большого симфонического оркестра «Русская филармония». За пультом итальянский дирижер Роберто Молинелли. Солисты — Магнус Баклунд и Симоне Романато. У артистов огромная армия поклонников и фанатов на всех континентах, и московскую публику они уже покорили своим темпераментом, страстью и потрясающим вокалом. Зрителей ждет новая жизнь хитов Deep Purple, Queen, Scorpions, Metallica, Aerosmith, Rolling Stones, Europe, Led Zeppelin.
28 июня, 19:00, Дом музыки
Музеи
«Художник и сказка» 0+
Масштабная выставочная экспозиция знакомит зрителей с произведениями русских художников XIX–XX веков, объединенных темой былины и сказки. Около 100 произведений из коллекции Русского музея, среди них такие известные шедевры, как «Садко» Ильи Репина, «Витязь на распутье» и «Баян» Виктора Васнецова, «Тридцать три богатыря» Михаила Врубеля, его же эскиз к картине «Царевна-Лебедь» и других. На выставке представлены его полотна — «Иван-царевич на Сером Волке», «Снегурочка» и «Царевна-лягушка» из собрания Третьяковской галереи.
До 13 августа, Нижегородская государственная художественная галерея
«Юрий Купер. Сфумато» 0+
Задуманная как ретроспектива персональная выставка Юрия Леонидовича Купера охватывает значительный период творчества художника начиная с 1980-х до сегодняшнего дня. Слово «сфумато», вынесенное в заглавие выставки, в переводе с итальянского обозначает «мягкий, расплывчатый». В живописи так описывают эффект смягчения очертаний предметов для воссоздания окружающей их световоздушной среды. Именно так можно описать и основные черты авторского стиля Юрия Купера.
До 16 июля, Новая Третьяковка
«Парк Победы. Главный патриотический» 0+
В эти выходные состоится запуск бесплатных автобусных экскурсий по мемориальному комплексу «Парк Победы». Каждую субботу и воскресенье с 11:00 до 19:00 каждый час автобус будет отправляться по маршруту экскурсии. Это один из крупнейших мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне. Участники экскурсии смогут посетить многочисленные монументы, среди которых самый высокий памятник в России — «Монумент Победы», скульптурная композиция «Трагедия народов», мемориальный комплекс, посвященный городам воинской славы. Также все желающие могут присоединиться к бесплатным пешим экскурсиям по достопримечательностям Поклонной горы. А в 17:00 посетители парка смогут научиться танцам 1940-х и 1950-х годов на открытой танцплощадке.
24 и 25 июня, с 11:00 до 19:00, Музей Победы
«Вне поля зрения» 0+
Фотовыставка Андрея Белкова рассказывает о современном городском пространстве Москвы, в частности — метрополитена. Фотограф ищет особую эстетику в привычных конструкциях и инфраструктуре, превращая городскую среду в арт-объект. Снимки вступают в диалог с пространством Южного речного вокзала, который также являет собой новейший элемент столичной урбанистики. Белков — фотограф с мировым именем, призер международных конкурсов фотографии и участник таких европейских ярмарок, как Art International Istanbul, Paris Foto, Zaandam.
До 20 июля, Южный речной вокзал
«Я Гаянэ» 0+
Выставка молодой армянской художницы Гаянэ Аветисян включает в себя 30 произведений, выполненных в технике живописи, графики и скульптуры, а также видеоперформанс. Визуальные нарративы в работах Гаянэ отсылают к детству в 90-х годах, в своем творчестве художница затрагивает такие вопросы, как одиночество, агрессия, внутренние страхи и поиски гармонии, дружбы, близости. Ранее Гаянэ участвовала в коллективных выставках в галереях Стамбула, Мюнхена, Брюселя и Еревана, а также проводила персональные выставки в Армении.
До 5 сентября, галерея Е.К.АртБюро
Фестивали и конкурсы
XVII Международный конкурс им. П.И. Чайковского 6+
Международный конкурс им. П.И. Чайковского остается крупнейшим событием в мире классической музыки. Он проводится раз в четыре года. В этом году прославленному музыкальному форуму исполняется 65 лет. В жюри вошли выдающиеся музыканты: Денис Мацуев, Кобаяши Хидеко, Мун Ик Чку, Лю Шикунь, Франц Юстус, Максим Моилевский, Владимир Овчинников. Конкурс проходит по специальностям: «фортепиано», «скрипка», «виолончель», «сольное пение», «деревянные духовые», «медные духовые».
22–29 июня, Московская консерватория, Концертный зал Чайковского, Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича, Мариинка, Концертный зал в Репино (Санкт-Петербург), Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга
IX Международный фестиваль документального кино «Докер» 18+
Фестиваль предлагает взглянуть на мир глазами талантливых документалистов и почувствовать общечеловеческие переживания и стремления. За десять дней зрители смогут увидеть и обсудить вместе с авторами, психологами и журналистами 40 новых фильмов из 20 стран мира, большинство из которых будут показаны в России впервые. В состав жюри вошли сербский режиссер монтажа и звукорежиссер Светолик Мича Зайц, режиссер и оператор из России Ольга Стефанова и киновед, режиссер и продюсер из Кыргызстана Султан Усувалиев.
Откроется фестиваль 23 июня в киноцентре «Октябрь» премьерой драмы «Святая дилемма». Автор фильма — венгерский документалист Мартон Визкелети лично представит картину и ответит на вопросы зрителей.
С 23 июня по 2 июля, киноцентр «Октябрь»
«Стихия таланта. Первые шаги» 6+
Культурно-просветительский проект Москонцерта проходит в историческом здании по адресу: ул. Пушечная, д. 4, стр. 2. В рамках «Стихии таланта» пройдет цикл мастер-классов с участием ведущих исполнителей и их талантливых учеников. Герои расскажут о своей жизни, о выборе пути, о музыке, поделятся секретами мастерства. Прозвучат лучшие произведения отечественной и зарубежной классики. 27 июня в Зеркальном зале выступит заслуженный артист России скрипач Граф Муржа.
27 июня, 19:00, Москонцерт на Пушечной
Ural Music Night 18+
Фестиваль состоится в девятый раз. Особенность «Ночи музыки» в том, что мероприятие проходит сразу на множестве площадок по всему центру уральской столицы. 14 открытых площадок, среди которых стадион «Екатеринбург-Арена», Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ, окружной Дом офицеров ЦВО, парк Маяковского, Плотинка, площадь имени Кирова. На сценах выступят артисты, исполняющие музыку самых разных жанров: рок, хип-хоп, джаз, фанк, экспериментальная электроника, клубные хиты и классика.
В этом году в фестивале примут участие 2,5 тыс. музыкантов. Среди них как популярные исполнители, так и начинающие артисты, которым фестиваль дает возможность раскрыться. Вход свободный. Трансляция в видеосервисе Wink.
23 июня, с 15:00 до 2:00, Екатеринбург
IX Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину 6+
Флагманское событие в сфере культуры не только Московской области, но и России. Художественный руководитель фестиваля — Герой Труда, народный артист СССР Юрий Башмет. Основные концерты проходят в формате опен-эйр на Большой поляне Музея-заповедника П.И. Чайковского в Клину, где специально для мероприятий фестиваля ежегодно строится временная сцена.
23 июня — Гала-концерт открытия. Он посвящен 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина. В фестивале примут участие: Ильдар Абдрзаков, солисты балета Большого театра Кристина Кретова, Игорь Цвирко, Данила Хамзин, актеры МХТ имени Чехова Михаил Пореченков, Игорь Верник, Игорь Золотовицкий, Авангард Леонтьев. На гала-концерте закрытия — 2 июля — «Геликон-Опера» представит оперу Моцарта «Свадьба Фигаро».
23 июня – 02 июля, Музей-заповедник П.И. Чайковского (Клин)