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Главком ВМФ РФ указал на необходимость немедленно внедрять инновации

Главком ВМФ РФ Евменов заявил, что новейшие технологии должны внедряться в кораблестроении немедленно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Специальная военная операция (СВО) показала необходимость немедленно внедрять новейшие технологии при строительстве кораблей. Об этом 21 июня заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«Специальная военная операция показала, что необходимо ускоряться. Всё лучшее должно внедряться не быстро, а немедленно», — сказал он на Международном военно-морском салоне в Кронштадте телеканалу «Звезда».

Как отметил Евменов, это сейчас и происходит. В текущем году ВМФ примет в состав порядка 44 боевых кораблей и судов обеспечения.

Международный военно-морской салон продлится по 25 июня, его площадкой стал Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр в Кронштадте.

Участниками салона станут 250 крупнейших предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей из России и других стран.

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