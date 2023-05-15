Для ВМФ РФ создадут новую межконтинентальную баллистическую ракету

В настоящее время завершается работа по формированию тактико-технических требований к новой подводной межконтинентальной баллистической ракете, которая со временем должна заменить стоящую на вооружении «Булаву». Об этом рассказали «Известиям» источники в Минобороны России и военно-промышленном комплексе.

Ожидается, что новая ракета станет главным вооружением атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения будущего поколения ВМФ. Как пояснил «Известиям» один из собеседников, сами подводные лодки-носители будут проектироваться исходя из конструкции ракет. В основу работ положат принцип «подводная лодка для ракеты».

«Как правило, разработка вооружения и подводных лодок идет параллельно. Но опережающими темпами всегда работали конструкторы вооружения. А уже конструкторы, которые занимались созданием носителей, дорабатывали их, с тем чтобы они могли применять это вооружение», — сказал бывший командир подводной лодки контр-адмирал Всеволод Хмыров «Известиям».

Как добавил военный историк Дмитрий Болтенков, нужны такие ракеты, которые будут нести службу лет через 25–30, поскольку уже сейчас необходимо думать о лодках нового поколения. Именно такое время, по оценкам эксперта, сможет прослужить стоящая на вооружении подводных ракетоносцев «Булава».

Ранее главком ВМФ адмирал Николай Евменов говорил о том, что новые ракеты должны будут гарантированно преодолевать любую систему ПРО и обеспечивать высокую точность при увеличенной дальности полета. Эксперты отмечают, что характеристики ракеты во многом определят и облик подводных лодок следующего поколения.

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Подводное положение: для ВМФ создадут новую межконтинентальную ракету