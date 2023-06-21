В 2022 году на поддержку кинематографа в РФ направлено почти 15 млрд рублей

Общая сумма государственной финансовой поддержки российского кинематографа в 2022 году составила 14,9 млрд. Об этом на итоговой коллегии Министерства культуры 21 июня сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Это производство национальных фильмов и модернизация кинозалов.Также оказана поддержка 59 международным и российским кинофестивалям», — уточнила она.

Кроме того, в 2022 году при государственной поддержке запущено в производство 406 национальных фильмов. В прокат вышло 111 фильмов, созданных при содействии Минкультуры России и Фонда кино, добавила Любимова.

«Кассовые сборы отечественных фильмов составили 12,3 млрд рублей. Зрителями российских фильмов стали более 46 млн человек», — подчеркнула министр культуры РФ.

Она отметила, что продолжается оцифровка кинофильмов Госфильмофонда. Так, в 2022 году было оцифровано 2678 фильмов, а за период реализации программы — более 12,5 тыс.

Помимо этого, Любимова сообщила, что выдающимся деятелям культуры и искусства в 2022 году направили около 300 млн рублей в качестве премий.

«Было предоставлено 4 тыс. государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства в объеме 288 млн рублей», — рассказала министр культуры РФ.

Кроме того, по ее словам, в 2022 году было определено пять лауреатов премии правительства РФ «Душа России» за вклад в развитие народного творчества в размере 500 тыс. рублей каждая.

В начале марта Любимова сообщила, что киносборы за январь-февраль 2023 года в России превысили показатели за весь допандемийный 2019 год. По ее словам, указанные месяцы стали рекордными за всю историю российского проката.