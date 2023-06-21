Реклама
Прямой эфир
Мир
Ошибка на $6 млрд в расчетах Пентагона позволила Украине получить больше оружия
Мир
В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для продления зерновой сделки
Мир
Военнопленный рассказал о расстреливающих солдат заградотрядах ВСУ
Мир
Иран заявил о продолжении переговоров по нормализации отношений Анкары и Дамаска
Общество
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел в горы Бурятии для спасения туристки
Общество
Опубликованы показания генерала вермахта о подготовке Германии к атаке на СССР
Армия
Российские войска освободили укрепрайон «Зверинец» под Марьинкой
Общество
В Москве выпустили карты «Тройка» в честь запуска регулярного речного маршрута
Мир
Песков анонсировал встречу Путина с председателем совета министров Катара
Экономика
ЦБ изменит закон из-за сокрытия банками реальных ставок по кредитам
Общество
Число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС выросло до 121
Культура
В 2022 году на поддержку кинематографа в РФ направлено почти 15 млрд рублей
Мир
В Брюсселе отметили достижение Киевом некоторого прогресса на пути к членству в ЕС

В 2022 году на поддержку кинематографа в РФ направлено почти 15 млрд рублей

Ольга Любимова: в 2022 году на поддержку кинематографа в РФ направлено почти 15 млрд рублей
0
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Общая сумма государственной финансовой поддержки российского кинематографа в 2022 году составила 14,9 млрд. Об этом на итоговой коллегии Министерства культуры 21 июня сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Это производство национальных фильмов и модернизация кинозалов.Также оказана поддержка 59 международным и российским кинофестивалям», — уточнила она.

Кроме того, в 2022 году при государственной поддержке запущено в производство 406 национальных фильмов. В прокат вышло 111 фильмов, созданных при содействии Минкультуры России и Фонда кино, добавила Любимова.

«Кассовые сборы отечественных фильмов составили 12,3 млрд рублей. Зрителями российских фильмов стали более 46 млн человек», — подчеркнула министр культуры РФ.

Она отметила, что продолжается оцифровка кинофильмов Госфильмофонда. Так, в 2022 году было оцифровано 2678 фильмов, а за период реализации программы — более 12,5 тыс.

Помимо этого, Любимова сообщила, что выдающимся деятелям культуры и искусства в 2022 году направили около 300 млн рублей в качестве премий.

«Было предоставлено 4 тыс. государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства в объеме 288 млн рублей», — рассказала министр культуры РФ.

Кроме того, по ее словам, в 2022 году было определено пять лауреатов премии правительства РФ «Душа России» за вклад в развитие народного творчества в размере 500 тыс. рублей каждая.

«У нас нет «недружественных» зрителей и «недружественных» артистов»
Министр культуры РФ Ольга Любимова — об отменах и премьерах, судьбе «Троицы», кинотеатрах в новых регионах и правах на военные песни

В начале марта Любимова сообщила, что киносборы за январь-февраль 2023 года в России превысили показатели за весь допандемийный 2019 год. По ее словам, указанные месяцы стали рекордными за всю историю российского проката.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023