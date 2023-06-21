МИД КНР выразил протест из-за слов Байдена о Си Цзиньпине

МИД Китая выразил протест из-за слов президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом в среду, 21 июня, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией», — цитирует дипломата «РИА Новости».

По ее словам, высказывания главы Белого дома крайне безответственны, они нарушили дипломатический этикет и стали открытой провокацией.

Накануне Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. По мнению американского лидера, его китайский коллега был недоволен тем, как разрешился инцидент с воздушным шаром в феврале.

«Это большое разочарование для диктаторов — не знать, что происходит», — сказал он.

Также американский лидер отметил, что председатель КНР хочет восстановить отношения между Пекином и Вашингтоном.

Президент США высказался о китайском лидере менее чем через сутки после завершения визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, на который в Вашингтоне возлагали большие надежды по улучшению отношений между государствами.

4 февраля после нескольких дней наблюдения военные США сбили над Южной Каролиной китайский аэростат. В КНР заверили, что назначение зонда «носило гражданский характер» и отклонился он от курса из-за ветра, в Пентагоне, свою очередь, утверждали, что шар служил для сбора разведданных.

В связи с инцидентом Вашингтону было сделано серьезное представление. Байден, оценивая отношения с КНР после произошедшего, указал, что они не сильно пострадали.