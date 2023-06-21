В Центре Грабаря оценили сроки реставрации иконы «Троица»

Планируемые и ожидаемые сроки реставрации иконы «Троица» Андрея Рублева могут увеличиться в процессе работы. Об этом 21 июня сообщил гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационный центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.

По его словам, работа по реставрации подобного памятника культуры очень сложная.

«Будут очень важны те обстоятельства, с которыми мы столкнемся в процессе работы», — цитирует эксперта ТАСС.

Он подчеркнул, что в практике реставраторов были случаи, когда сроки работ оказывались короче планируемых, но такое было крайне редко.

«В отношении такого сложного памятника как «Святая Троица», я думаю, что можно говорить о возможном увеличении срока. Оценка, которая была дана, — год, вводит нас в масштаб времени и сложности тех действий, которые предстоит сделать реставраторам», — подчеркнул он.

Также он отметил, что температурный режим для иконы «Святая Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя поддерживается в пределах нормы, критических угроз для сохранности памятника не наблюдается.

18 июня Минкультуры России по просьбе Русской православной церкви продлило пребывание иконы «Святая Троица» в храме Христа Спасителя до 19 июля.

Ранее, 9 июня, министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала «Известиям», что ведомство взяло на контроль состояние иконы «Троица» Андрея Рублева, перевезенной из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя.

По ее словам, икона направится на реставрацию в Центр Грабаря, для работы будет собран научный совет, а реставрация может длиться до года.