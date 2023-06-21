Реклама
Прямой эфир
Мир
Маск пообещал приход своей компании Tesla в Индию
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Сумской и Черкасской областях
Мир
Пентагон заказал ракеты AMRAAM для ВС США и Украины
Мир
В НАТО допустили потерю Британией статуса ведущей военной державы
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +23 градусов 21 июня
Общество
Гендиректор Центра Грабаря заявил об отсутствии угроз для сохранности «Троицы»
Общество
Минфин поддержал введение минимальных розничных цен на пиво и сидр
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в центре России и Поволжье
Мир
Захарова дополнила список причастных к диверсии на «Северных потоках»
Общество
Пожарные локализовали возгорание на заводе в Волоколамске
Мир
Такер Карлсон назвал сына Байдена иноагентом
Культура
В России выйдет более 150 новых иностранных настольных игр в 2023 году
Общество
Москвичам пообещали аномальный холод в самую короткую ночь года

Гендиректор Центра Грабаря заявил об отсутствии угроз для сохранности «Троицы»

Гендиректор Центра Грабаря: угроз для сохранности «Троицы» в храме Христа Спасителя нет
0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Температурный режим для иконы «Святая Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя поддерживается в пределах нормы, критических угроз для сохранности памятника в настоящее время не наблюдается. Об этом 21 июня сообщил генеральный директор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.

«Я не располагаю всем массивом сведений с приборов, установленных и в помещении Храма Христа Спасителя, и внутри той капсулы, где располагается сама «Святая Троица», но, по моей информации, температура там поддерживается в пределах установленной нормы, а влажность несколько отличается от идеальной, желаемой, той, к которой привыкла икона», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Сергеев, разрушения происходят тогда, когда происходят резкие скачки показателей температурно-влажностного режима. По его словам, капсула сохраняет стабильные параметры температуры и влажности.

«Троицу» любят: как встречали знаменитую икону в храме Христа Спасителя
Шедевр Андрея Рублева больше не музейный экспонат

Ранее, 18 июня, Минкультуры России по просьбе Русской православной церкви (РПЦ) продлило пребывание иконы «Святая Троица» в храме Христа Спасителя до 19 июля. Решение связано с просьбами представителей церкви дать возможность верующим поклониться иконе на праздник преподобного Сергия Радонежского.

9 июня министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала «Известиям», что ведомство взяло на контроль состояние иконы «Троица», которой 600 лет. По ее словам, для этих целей будет собран научный совет, а реставрация может занять до года.

4 июня «Троицу» доставили и установили в центре храма Христа Спасителя в специальную капсулу. Транспортировка иконы проходила на специальных автомобилях, которые оборудованы пневматической подвеской, системой климат-контроля и различными системами безопасности.

До этого, 15 мая, сообщалось, что «Троица» была возвращена Русской православной церкви. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Икона «Троица» — главное произведение Рублева, написанное в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023