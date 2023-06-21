Гендиректор Центра Грабаря заявил об отсутствии угроз для сохранности «Троицы»

Температурный режим для иконы «Святая Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя поддерживается в пределах нормы, критических угроз для сохранности памятника в настоящее время не наблюдается. Об этом 21 июня сообщил генеральный директор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев.

«Я не располагаю всем массивом сведений с приборов, установленных и в помещении Храма Христа Спасителя, и внутри той капсулы, где располагается сама «Святая Троица», но, по моей информации, температура там поддерживается в пределах установленной нормы, а влажность несколько отличается от идеальной, желаемой, той, к которой привыкла икона», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Сергеев, разрушения происходят тогда, когда происходят резкие скачки показателей температурно-влажностного режима. По его словам, капсула сохраняет стабильные параметры температуры и влажности.

Ранее, 18 июня, Минкультуры России по просьбе Русской православной церкви (РПЦ) продлило пребывание иконы «Святая Троица» в храме Христа Спасителя до 19 июля. Решение связано с просьбами представителей церкви дать возможность верующим поклониться иконе на праздник преподобного Сергия Радонежского.

9 июня министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала «Известиям», что ведомство взяло на контроль состояние иконы «Троица», которой 600 лет. По ее словам, для этих целей будет собран научный совет, а реставрация может занять до года.

4 июня «Троицу» доставили и установили в центре храма Христа Спасителя в специальную капсулу. Транспортировка иконы проходила на специальных автомобилях, которые оборудованы пневматической подвеской, системой климат-контроля и различными системами безопасности.

До этого, 15 мая, сообщалось, что «Троица» была возвращена Русской православной церкви. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Икона «Троица» — главное произведение Рублева, написанное в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов.