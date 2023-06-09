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Любимова сообщила о контроле Минкультуры состояния «Троицы»

Минкультуры взяло на контроль состояние «Троицы» Рублева
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала «Известиям», что ведомство взяло на контроль состояние иконы «Троица» Андрея Рублева, которой 600 лет. Ранее она была перевезена из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя.

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«Мы будем следить за ее состоянием. Икона отправится на реставрацию — в Центр имени Грабаря, уникальное пространство, где собраны лучшие силы нашей страны», — сказала министр.

По словам Любимовой, для этих целей будет собран научный совет, а реставрация может занять до года.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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