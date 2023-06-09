Любимова сообщила о контроле Минкультуры состояния «Троицы»
Министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала «Известиям», что ведомство взяло на контроль состояние иконы «Троица» Андрея Рублева, которой 600 лет. Ранее она была перевезена из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя.
«Мы будем следить за ее состоянием. Икона отправится на реставрацию — в Центр имени Грабаря, уникальное пространство, где собраны лучшие силы нашей страны», — сказала министр.
По словам Любимовой, для этих целей будет собран научный совет, а реставрация может занять до года.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
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