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В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на заводе в Волоколамске

Открытое горение на заводе по изготовлению паллет в Волоколамске ликвидировано
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Фото: ГУ МЧС России по Московской области
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Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе в подмосковном Волоколамске, где горит цех по производству деревянных паллет. Об этом в среду, 21 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«В 07:30 мск объявлена ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

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О пожаре на заводе по изготовлению паллет в подмосковном Волоколамске стало известно накануне. Отмечается, что сообщение о пожаре на Ямской улице поступило в 22:18. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел цех.

Площадь возгорания достигла 6 тыс. кв. м. Пожару был присвоен второй ранг сложности. К тушению привлечены 23 единицы техники и 60 человек. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Позднее МЧС России сообщило о локализации пожара на площади 6 тыс. кв. м.

В тот же день корреспондент «Известий» Дарья Малахова рассказала об обстановке на месте пожара. По ее словам, многие паллеты успели обуглиться и больше непригодны к использованию.

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