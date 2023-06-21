Пожарные локализовали возгорание на заводе в Волоколамске

Пожар в подмосковном Волоколамске на заводе по изготовлению паллет локализован. Об этом в среду, 21 июня, сообщили в МЧС России.

«01:43 — объявлена локализация пожара на площади 6 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

О пожаре на заводе по изготовлению паллет в подмосковном Волоколамске стало известно накануне. Отмечается, что сообщение о пожаре на Ямской улице поступило в 22:18. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел цех.

Площадь возгорания достигла 6 тыс. кв. м. Пожару присвоен второй ранг сложности. К тушению привлечены 23 единицы техники и 60 человек. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.



В тот же день корреспондент «Известий» Дарья Малахова рассказала об обстановке на месте пожара. По ее словам, многие паллеты успели обуглиться и больше непригодны к использованию.