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«Известия» показали кадры последствий пожара в Волоколамске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В подмосковном Волоколамске произошло возгорание на заводе по изготовлению паллет. Корреспондент «Известий» Дарья Малахова рассказала об обстановке на месте пожара в среду, 21 июня.

«Эти паллеты стоят на улице в нескольких метрах от открытого горения. Многие из них уже успели обуглиться и больше непригодны для использования», — рассказала она.

На кадрах видно, что огонь, охвативший завод, окончательно не утих. Спасатели продолжают тушение пожара.

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О пожаре на заводе по изготовлению паллет в подмосковном Волоколамске стало известно накануне. Отмечается, что сообщение о пожаре на Ямской улице поступило в 22:18. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел цех.

Площадь возгорания достигла 6 тыс. кв. м. Пожару присвоен второй ранг сложности. К тушению привлечены 23 единицы техники и 60 человек. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

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