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Бастрыкин сообщил об извлечении 171 жертвы ВСУ из захоронений в ЛНР

В ЛНР за неделю из стихийных захоронений извлекли 171 жертву ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Более 170 жертв украинских вооруженных формирований эксгумировали за неделю из стихийных захоронений в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в среду, 21 июня, заявил в интервью ТАСС председатель СК России Александр Бастрыкин.

Он сообщил, что местные следственные органы осматривают такие захоронения совместно с экспертами.

«Только за последнюю неделю в ЛНР осмотрено 101 такое захоронение, извлечены тела 171 погибшего, личности 132 человек на данный момент установлены», — рассказал председатель СК.

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Ранее в этот день председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство устанавливает личности украинских военных, причастных к подрыву Каховской ГЭС.

До этого, 16 июня, Бастрыкин в ходе совещания в Луганске заявил, что Следственный комитет (СК) России предъявил заочные обвинения в наемничестве 95 лицам, в том числе гражданам США и Великобритании.

25 мая 2022 года в Мариуполе было обнаружено массовое захоронение с сотнями тел. Очевидцы подчеркнули, что захоронение сделали военнослужащие украинской армии в то время, когда Мариуполь контролировала Украина.

16 февраля 2022 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе. По информации следствия, пять стихийных массовых захоронений были обнаружены в период с августа по октябрь 2021 года.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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