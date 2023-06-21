Эксперт объяснил мотивы Индии и США наращивать военное сотрудничество

Во многом стремление индийского премьера Нарендры Моди развивать более тесные связи с США, включая сотрудничество по военно-технической линии, связано с целью противостоять давлению, которое на Индию оказывает Китай. Такое мнение «Известиям» высказал эксперт делийского Центра политических исследований Сушант Сингх.

Поскольку и США, и Индия стремятся помешать Китаю стать гегемонистской державой в Азии, их интересы совпадают. И так как жесткая сила Индии намного меньше по сравнению с Китаем, для США важно помочь ей стать существенным противовесом КНР. Партнерство в области обороны и производства вытекает из этой перспективы, пояснил индийский эксперт. При этом дальнейшее укрепление связей по военной линии с Индией выгодно Соединенным Штатам Америки и еще по одной причине.

«Вашингтон определенно хочет отучить Индию от российских цепочек поставок оборонной продукции, но это будет нелегко. Это займет много времени, и Индии, возможно, будет не так комфортно становиться полностью зависимой от США», — добавил господин Сингх.

21 июня Нарендра Моди начнет свой первый государственный визит в США, и, как ожидается, центральными на повестке дня станут вопросы оборонного сотрудничества.



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Мода на Моди: чего ждут от госвизита индийского премьера в США