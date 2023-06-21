Мода на Моди: чего ждут от госвизита индийского премьера в США

Индийский премьер Нарендра Моди отправляется 21 июня в США. Он уже не раз бывал в этой стране в качестве премьера, пост которого Моди занимает с 2014 года, но сейчас его визиту впервые присвоен высший статус государственного. Более того, глава индийского правительства станет одним из редких иностранных лидеров, которому выпадет честь повторно выступить на совместной сессии американского конгресса. Богатым визит обещает стать и на практическое содержание: Нью-Дели и Вашингтон готовятся заметно упрочить оборонное сотрудничество, что, по расчетам США, должно несколько остудить у Индии стремление развивать контакты по линии ВТС с Москвой. А американцам кооперация с индийцами в сфере высоких технологий позволит сделать свои цепочки поставок менее зависимыми от Китая.

Честь по чести

В 2005 году Нарендра Моди, на тот момент главный министр индийского штата Гуджарат, был для США нерукопожатным политиком. Тремя годами ранее во время массовых беспорядков во вверенном ему штате погибло более 1 тыс. членов местной мусульманской общины, и Штаты, решив, что Моди «проявил преступное бездействие» и даже молчаливо поддержал толпы индуистов во время межобщинного насилия, запретили ему въезд в США.

Сменить гнев на милость Вашингтон решил лишь в 2014 году, когда возглавляемая Нарендрой Моди партия «Бхаратия джаната парти» получила абсолютное большинство голосов на парламентских выборах того года, приведя своего лидера во главу индийского правительства. С тех пор Моди уже шесть раз побывал в США и встретился с тремя американскими президентами — Бараком Обамой, Дональдом Трампом и нынешним главой Белого дома Джо Байденом.

Однако только в этом году очередному визиту Нарендры Моди в США, начинающемуся 21 июня, был впервые присвоен статус государственного. Как пояснил Белый дом в заявлении, это стало свидетельством «глубокого и тесного партнерства» между двумя странами, особенно в вопросах внешней политики. К слову, за два с половиной года президентства Байдена этой чести до индийского премьера были удостоены лишь двое — глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон и южнокорейский президент Юн Сок Ель.

Кроме того, Нарендру Моди удостоили и еще одной привилегии — правом повторно выступить на совместной сессии американского конгресса (первый раз он выступал перед конгрессменами в 2016-м). В прошлые годы эту честь оказывали, в частности, таким политическим деятелям, как Уинстон Черчилль, Нельсон Мандела и Владимир Зеленский.

Визит Моди начнется 21 июня с Нью-Йорка. Там премьер поучаствует в проходящем под эгидой ООН Международном дне йоги, о своем культурном праве собственности на которую Нью-Дели заявляет всё активнее. Затем индийский гость перелетит в Вашингтон, где, как ожидается, в тот же вечер отужинает в «интимной обстановке» с президентом Байденом и первой леди. Это станет своего рода разминкой перед государственным банкетом в Белом доме 22 июня, вызвавшим в США, по словам Байдена, настоящий ажиотаж. «Ты создаешь мне настоящую проблему. Все в целом создают мне настоящую проблему. Все по всей стране хотят приехать. У меня закончились билеты», — шутливо заявил Байден индийскому коллеге еще в мае в кулуарах G7 в Японии, говоря об огромном спросе среди американской элиты на приглашения от Белого дома на банкет с Нарендрой Моди.

При этом внешняя помпезность, с которой визит индийского премьера обставляется в Штатах, обещает идти рука об руку с конкретными итогами. «Церемониальная и содержательная части государственного визита будут полностью дополнять друг друга и не будут иметь аналогов», — торжественно пообещал посол Индии в США Таранджит Сандху за неделю до приезда Нарендры Моди.

Первым делом оборонка, технологии потом

Одной из главных тем переговоров в Вашингтоне станет оборонное сотрудничество. Как ожидается, во время визита лидеры двух стран дадут зеленый свет на совместное производство в Индии реактивных двигателей для легкого боевого самолета Tejas силами американской аэрокосмической корпорации General Electric и индийской госкомпании Hindustan Aeronautics.

Кроме того, по информации агентства Reuters, в Вашингтоне будет подписано и соглашение о покупке Индией свыше дюжины беспилотников, что серьезно подстегнет ее оборонительные возможности на море и суше. Нынешние индийские беспилотные летательные аппараты могут использоваться только для наблюдения и рекогносцировки, и, когда летом 2020 года напряженность на границе Индии с Китаем обострилась, Нью-Дели был даже вынужден позаимствовать у США два беспилотника MQ 9B.

Наконец, судя по утечкам в прессу, стороны, вероятно, обсудят и совместное строительство восьмиколесного бронетранспортера Stryker на индийской территории.

Готовящиеся соглашения потребуют передачи технологий из Америки, и потому должны будут получить одобрение конгресса США, но загвоздок на этом пути возникнуть не должно.

Долгое время Штаты не стеснялись выказывать свое недовольство крепкими связями в сфере ВТС между Индией и Россией, после же украинских событий давление Вашингтона на Нью-Дели в попытке оттянуть индийцев от Москвы кратко увеличилось. В ответ Нарендра Моди стал всё чаще предъявлять такой контраргумент — мол, Индия должна больше полагаться на Россию только потому, что США и другие западные страны отказываются, в отличии от Москвы, делиться со страной передовой военной техникой и критически важными технологиями. Это во многом и проложило путь к тому, чтобы Вашингтон перестал «жадничать».

Более того, в начале года США и Индия приняли Инициативу по критическим и развивающимся технологиям, которая предусматривает сотрудничество в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, исследование космоса, полупроводники и оборонные технологии. Продолжением этого курса стало подписание в марте двустороннего партнерства по цепочке поставок полупроводников и недавнее американо-индийское соглашение INDUS-X, охарактеризованное Пентагоном как «новая инициатива по продвижению сотрудничества в области передовых технологий» между двумя вооруженными силами.

Примечательно, что если в укреплении военно-технического сотрудничества с индийцами Штаты всегда держали в голове Россию, то для Индии стимулом развивать оборонное сотрудничество со всеми, включая США, всегда был Китай. Эта же страна оказалась и главенствующей мотивацией для Соединенных Штатов форсировать кооперацию в сфере технологий со странами-единомышленницами, к которым американцы относят и Индию, чтобы сделать американские цепочки поставок менее зависимыми от Китая.

Как сказал «Известиям» эксперт делийского Центра политических исследований Сушант Сингх, при Нарендре Моди стратегическое партнерство Индии и США укрепилось — во многом благодаря стремлению премьера развить более тесные связи со Штатами для противостояния давлению, которое Китай оказывает на Индию.

— Поскольку и США, и Индия стремятся помешать Китаю стать гегемонистской державой в Азии, их интересы совпадают. И так как жесткая сила Индии намного меньше по сравнению с Китаем, для США важно помочь ей стать существенным противовесом КНР. Партнерство в области обороны и производства вытекает из этой перспективы, — пояснил индийский эксперт.

Но отлучить Нью-Дели от российских цепочек поставок оборонной продукции, к чему стремится Вашингтон, будет нелегко, добавил Сушант Сингх: это займет много времени, и Индии, возможно, будет не так комфортно становиться полностью зависимой от США. Свои сложности есть и в том, чтобы заменить Китай на Индию в цепочках поставок США, — это, по словам политолога, потребует серьезных изменений в политике, подходе и отношении со стороны правительства Моди, «которое пока кажется скорее протекционистским и ориентированным внутрь».