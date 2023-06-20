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МОК уравнял мужские и женские дистанции в лыжных дисциплинах на Олимпиаде-2026

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Фото: РИА Новости/Роман Кручинин
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Международный олимпийский комитет (МОК) решил уравнять дистанции в мужских и женских гонках в соревнованиях лыжников. Как рассказал 20 июня спортивный директор МОК Кит Макконнелл, решение начнет действовать с Олимпиады 2026 года.

«В рамках стремления к гендерному равенству предложение FIS по уравнению дистанций было поддержано для всех лыжегоночных дистанций Олимпиады в Италии», — заявил Макконнелл журналистам.

По новым правилам гонка с раздельным стартом у мужчин и женщин будет проходить на дистанции 10 км, дистанция на скиатлоне (беговые лыжи) составит 20 км, марафон — 50 км. В эстафете спортсмены пробегут четыре этапа по 7,5 км.

На предыдущих Олимпиадах гонку с раздельным стартом мужчины бежали на дистанции 15 км, скиатлон — 30 км, марафон — 50 км. Женщины проходили те же дисциплины на дистанциях 10, 15 и 30 км. В эстафете мужчинам нужно было пробежать четыре этапа по 10 км, а женщинам — четыре этапа по 5 км.

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Ранее, 22 декабря 2022 года, МОК разрешил мужчинам участвовать в соревнованиях по синхронному плаванию на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Мужчины смогут выступить в состязаниях групп. Раньше в них участвовали команды из восьми девушек. Теперь каждая страна сможет включить в сборную до двух мужчин и от шести женщин.

Министр спорта России Олег Матыцин 28 декабря в интервью «Известиям», комментируя данное решение Международного олимпийского комитета, отметил, что Россия придерживается более консервативного взгляда на развитие спорта.

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