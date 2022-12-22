Мужчинам разрешили участвовать в соревнованиях по синхронному плаванию на ОИ-2024
Международной олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам участвовать в соревнованиях по синхронному плаванию на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом 22 декабря сообщила Международная федерация плавания (World Aquatics).
Мужчины смогут выступить в состязаниях групп. Раньше в них участвовали команды из восьми девушек. Теперь каждая страна сможет включить в сборную до двух мужчин и от шести женщин.
«Синхронное плавание участвует в Олимпийских играх с 1984 года, и это будет первый раз, когда мужчины получат право участвовать в Играх. Мужчинам разрешено участвовать в чемпионатах мира по водным видам спорта с 2015 года. Это праздник для тех, кто выступал за включение мужчин в этот вид спорта на Олимпийских играх и был пионером этих состязаний», — заявили в World Aquatics.
Единственным видом спорта в программе Олимпийских игр, в которых не участвуют мужчины, осталась художественная гимнастика.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа 2024 года. В их программу войдут 329 дисциплин в 32 видах спорта. Ожидается, что на них выступят около 10,5 тыс. спортсменов.
5 декабря МОК объявил, что на соревнования смогут приехать единицы российских спортсменов. Это связано с ограничениями, наложенными на участие в квалификационных турнирах.