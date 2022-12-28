В Минспорта отреагировали на допуск мужского синхронного плавания на ОИ-2024

Министр спорта России Олег Матыцин в среду, 28 декабря, в интервью «Известиям» прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить мужчин к участию в соревнованиях по синхронному плаванию на летних Олимпийских играх 2024 года. По его словам, Россия придерживается более консервативного взгляда на развитие спорта.

«Знаете, я такой как бы традиционного мышления человек. Тенденции, которые есть в мире, мне кажется, Олимпийский международный комитет чрезмерно быстро реагирует на программу таких направлений. Вот мы все-таки сторонники более консервативного взгляда на развитие спорта. Но повторяю: ограничивать возможность людей тоже, конечно, нельзя. Но в России, если решение уже принято и необходимо будет обеспечить конкуренцию, наверное, мы всегда сумеем найти выход из любой ситуации», — отметил глава Минспорта.

В ходе интервью он также указал на негативное влияние антироссийских санкций на весь мировой спорт. По его словам, международные партнеры начинают понимать, что санкции снижают зрелищность и посещаемость соревнований и препятствуют развитию мирового спорта. Министр подчеркнул, что российские спортсмены определяют высокий уровень конкуренции, а также привлекают зрителей и коммерческих партнеров.

О том, что МОК разрешил мужчинам участвовать в соревнованиях по синхронному плаванию на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, стало известно 22 декабря. Мужчины смогут выступить в состязаниях групп. Раньше в них участвовали команды из восьми девушек. Теперь каждая страна сможет включить в сборную до двух мужчин и от шести женщин.

Единственным видом спорта в программе Олимпийских игр, в которых не участвуют мужчины, осталась художественная гимнастика.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа 2024 года. В их программу войдут 329 дисциплин в 32 видах спорта. Ожидается, что на них выступят около 10,5 тыс. спортсменов.