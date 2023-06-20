Цюрихский музей объявил награду в $11 тыс. за информацию об украденных картинах
Художественный музей Цюриха Кунстхау назначил вознаграждение в 10 тыс. швейцарских франков (более $11 тыс.) за информацию, которая поможет вернуть в коллекцию картины XVII века. Об этом 20 июня пишет издание Aargauer Zeitung.
Информация об исчезновении полотен голландского художника Дирка де Брея «Нарциссы и другие цветы в стеклянной вазе на мраморной столешнице» (1673 год), а также работе фламандского художника Роберта ван ден Хеке «Солдаты в лагере», написанной в середине XVII века, появилась в январе текущего года.
По данным полиции, полотна могли быть утеряны вследствие пожара, который произошел в ночь на 3 августа 2022 года. С тех пор в здании проводились ремонтные работы и реставрация. При этом полиция не исключает, что картины были похищены, пишет «Газета.Ru». В ходе расследования устанавливаются точные обстоятельства и причины кражи. За любую способствующую расследованию информацию музеем было предложено более $11 тыс.
Ранее в этот день газета Independent сообщила, что на лондонском аукционе Sotheby’s Old Masters выставят на продажу картину Рубенса «Святой Себастьян, за которым ухаживают два ангела», последнее упоминание которой датируется 1730 годом.