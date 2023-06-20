Потерянную 300 лет назад картину Рубенса выставят на аукцион за $7,6 млн

На лондонском аукционе Sotheby’s Old Masters на продажу выставят картину Рубенса, последнее упоминание которой датируется 1730 годом. Об этом во вторник, 20 июня сообщила газета Independent.

Картина «Святой Себастьян, за которым ухаживают два ангела», в последний раз упоминался в коллекции генуэзских покровителей художника в XVIII веке. Когда она снова появилась в инфополе 15 лет назад, ее продали нынешнему владельцу как картину французского художника Лорану де ла Иру. Позже, проведя подробный анализ, ее правильно идентифицировали как композицию Рубенса.

«Эта прекрасно сохранившаяся картина, полная итальянского опыта Рубенса, является доказательством того, что даже имена великих художников могут быть потеряны для истории», — сказал сопредседатель отдела Old Master Paintings Worldwide на Sotheby's Джордж Гордон.

Картину выставят на продажу на аукционе за $7,6 млн 5 июля.

Ранее, 9 июля, на аукционе в Нидерландах обнаружили украденную более 60 лет назад из музея Civico Ala Ponzone картину кисти итальянского художника Галеаццо Кампи. Стоимость картины l’Interno Benedicente оценивается в €5 тыс.