В художественном музее Цюриха пропали две картины

Из коллекции художественного музея Цюриха, Кунстхауса, пропали две картины XVII века. Полиция проводит расследование. Об этом во вторник, 24 января, пишет издание Aargauer Zeitung.

По предварительной информации, полотна могли быть утеряны вследствие пожара, который произошел в ночь на 3 августа 2022 года. С тех пор в здании проводились ремонтные работы и реставрация.

При этом правоохранительные органы не исключают кражу.

В частности, попала картина «Солдаты в лагере» Роберта ван ден Хёке и «Нарцисс и другие цветы в стеклянной вазе на мраморной плите» Дирка де Брея.

Ранее, в октябре 2022 года, сотрудники миланского музея Перманенте обнаружили пропажу портрета итальянского ученого Алессандро Вольты. Картина исчезла во время проведения выставки антиквариата Amart. Ущерб оценили в €20 тыс.