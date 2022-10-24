В Милане украли из музея портрет XIX века итальянского физика Вольты

Сотрудники миланского музея Перманенте обнаружили пропажу портрета итальянского ученого Алессандро Вольты. Об этом 24 октября сообщил портал Milano today.

Картина исчезла во время проведения выставки антиквариата Amart. Портрет Вольты был написан маслом на медной пластине художником Габриэле Роттини в 1840 году.

Специалисты оценивают ущерб в €20 тыс.

Полиция предполагает, что управляющий галереей, выставившей работу, был занят разговором с посетителем, а работа висела в укромном уголке. Когда пропажу заметили, выходы из музея были заблокированы, однако злоумышленник уже покинул здание.

Следователи изучают записи камер наблюдения.

В мае сообщалось о краже китайской картины-графики и двух деревянных гравюр художника Уве Бремера из коридора перед бюро бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

Предметы искусства висели на своих местах 16 лет. К настоящему времени личности злоумышленников не установлены.