Игральные карточки: в России выйдет 150 зарубежных настолок

Несмотря на уход с российского рынка суперфраншиз «Вархаммер», «Монополия» и других больших брендов, многие иностранные производители настольных игр продолжают сотрудничать с российскими продавцами, рынок растет. В России планируется выпустить более 150 совершенно новых настолок в этом году , большая часть лицензий — из стран ЕС и США. «Известия» рассказывают, что это за игры и какие заслуживают из них особого внимания.

Играть вопреки

Холдинг Hobby World в этом году планирует выпустить более 150 новых настольных игр , сообщила «Известиям» директор по маркетингу компании Наталья Супрунюк. 80% релизов, по ее словам, приходится на локализованные продукты: лицензию на проект приобретают у зарубежных компаний или авторов, а затем продукт адаптируют и производят на территории России.

Несмотря на то что многие зарубежные производители настольных игр покинули российский рынок, серьезных изменений и дефицита в ассортименте магазины не зафиксировали. А большинство проблем, с которыми столкнулись продавцы в прошлом году (налаживание логистических цепочек, закупки сырья, финансовые и юридические вопросы), уже решены и не оказали значительного влияния на работу сетей . Также преобладающее большинство иностранных компаний продолжают сотрудничать с русскими продавцами.

— Рынок настольных игр развивается очень динамично, каждый год появляются новые проекты, многие уходят, это живой рынок. Поэтому сказать, что за последний год что-то кардинально изменилось, мы не можем , — рассказала Супрунюк «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В сети GaGa Games отмечают рост рынка в России и постепенный переход к онлайн-формату.

— Бурно развиваются маркетплейсы и интернет-магазины, и, как во многих других сферах, продажи все больше перетекают из офлайна в онлайн, — рассказал «Известиям» директор по внешним коммуникациям GaGa Games Вячеслав Ратников.

Он отметил, что их компания была вынуждена поднять цены в феврале 2022 года из-за резкого роста курса валют, но уже в апреле стоимость многих товаров была снижена. Похожая ситуация случилась в Hobby Games.

— Большая часть наименований игр издательства GaGa Games — это локализации зарубежных продуктов. С большинством сотрудничество продолжается без изменений, часть партнеров поддерживают уже подписанные проекты и взяли паузу по новым, в основном из-за возникающих сложностей с платежами и юридических ограничений, — объяснил Вячеслав Ратников.

Не все ценники настольных игр вернулись к прежним значениям после кратковременного повышения в прошлом году. Больше всего рост цен коснулся наборов миниатюр по вселенной Warhammer от британской компании Games Workshop, которая в марте прошлого года официально объявила о приостановке поставок в Россию. Как выяснили «Известия», на них ценник за последний год вырос в среднем на 50–70%. Среди основных причин подорожания — всё те же трудности с логистикой, увеличение стоимости материалов, а также колебания курса валют. Например, раньше набор из семи пластиковых миниатюр-солдат «Костяк Гвардии Смерти» в январе 2022 года стоил 3150 рублей, а теперь — 5595. Самый дорогой комплект сейчас стоит больше 29,5 тыс. рублей.

Фото: Global Look Press/Uli Deck

В январе 2022 года набор миниатюр «Кровавые ангелы» (Blood Angels: Death Company Intercessors) стоил 2890 рублей, а сейчас его цена составляет 5195 рублей. «Дредноут Космодесантников» (Space Marines Primaris Redemptor Dreadnought) в сентябре 2021 года стоил 4200 рублей, а теперь — 7195 рублей.

Как сообщили «Известиям» в Hobby Games, Games Workshop приостановили поставки и сотрудничество с ними и теперь российская компания не может ввозить их продукцию. А миниатюры и товары, представленные в интернет-магазине, — это то, что остается на складе.

Несмотря на приостановку официальных поставок, выбор остается довольно широким: в категории Warhammer на сайте Hobby Games представлено более 2,7 тыс. товаров.

На подхвате

Вместе с уходом западных компаний освободилась ниша для отечественных производителей. Как рассказал «Известиям» Вячеслав Ратников, в их сети наблюдается рост количества российских проектов, а покупателей не слишком волнует страна производства игр.

— По нашим наблюдениям, людям интересны хорошие игры с качественными механиками и понятным сеттингом и не так важно, откуда они. Новых отечественных игр и авторов становится всё больше — тут рост устойчивый. Из успешных примеров нашего издательства отметил бы серию игр «Большая Бродилка» и игру-гонку «Жми на Газ» , — уточнил Вячеслав Ратников.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

В Hobby World добавили, что в их сети активно продвигают и выпускают игры от отечественных производителей. Ежегодно у них выходит более 10 новых продуктов от российских производителей (этот год — не исключение).

— Например, одна из последних новинок, игра «Мезень», после выпуска сразу вошла в топ продаж сетей Hobby Games и «Мосигра». Игра оформлена в стиле мезенской росписи , — объяснила «Известиям» Наталья Супрунюк.

Она также добавила, что локализованные игры тоже можно отнести к отечественным продуктам — из-за перевода и адаптации к российскому рынку.

Есть альтернатива

Кроме Games Workshop свою деятельность в России приостановили компания Hasbro, владеющая «Монополией», а также американская Mattel (Uno, «Скрэббл»). Дело дошло до того, что с полок некоторых магазинов вообще пропали эти товары. Но незаменимых проектов нет, и в России существует множество аналогичных игр, не говоря о полноценных копиях или альтернативных изданиях.

Фото: Global Look Press/Martin Schutt

Например, у «Монополии» существует несколько вариаций: «Декодер», «Мегаполис», «СССР», а также версии, адаптированные для детей. Их без проблем можно найти в магазинах и маркетплейсах (Ozon, Wildberries, Yandex, Hobby Games, «Мосигра»). Еще один вариант стратегической настольной игры с экономическим уклоном — «Энергосеть. Новая редакция». С Uno всё еще проще: на маркетплейсе Ozon можно приобрести карточную игру Tres, которая почти полностью копирует оригинал. Похожую идею реализовали в хите «Свинтус», его тоже можно приобрести на большинстве платформ. Альтернатива «Скрэбблу» — «Считай слова» или «Словодел».