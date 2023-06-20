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Сотрудники H&M в Испании провели акцию протеста с требованием повысить зарплаты

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Фото: REUTERS/Corina Rodriguez
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Сотрудники магазина шведской компании H&M в Мадриде во вторник, 20 июня, вышли на протест, требуя повышения заработной платы и уменьшения нагрузки. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Десятки работников магазина H&M во вторник провели акцию протеста у одного из магазинов шведского гиганта быстрой моды в центре Мадрида, в результате чего магазин был закрыт на несколько часов», — передает агентство.

Отмечается, что акция прошла в рамках забастовки, объявленной двумя крупнейшими испанскими профсоюзами CCOO и UGT. В ходе нее около 4 тыс. продавцов магазинов H&M по всей Испании планируют бастовать 20, 22 и 26 июня.

Как указывает агентство, рабочие заявили, что решили устроить забастовку после того, как не смогли достичь соглашения о заработной плате с руководством компании. По их словам, H&M платит меньше, чем ее основные конкуренты, в том числе главный ее конкурент Zara, принадлежащая Inditex.

«Работники H&M в Испании зарабатывают менее €1 тыс. в месяц», — сказал один из сотрудников магазина, участвовавший в акции протеста в Мадриде.

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14 июня сообщалось о закрытии большинства аптек Германии из-за забастовки фармацевтов, которые протестуют против мер жесткой экономии, принятых правительством страны в сфере здравоохранения. Участники демонстраций требуют дополнительной финансовой поддержки и упрощения бюрократической системы. Всего в забастовке участвует около 85% аптек ФРГ.

Пекари в Нидерландах тоже готовятся к забастовке из-за ситуации с зарплатами. Об этом сообщал портал NL Times 4 июня. Отмечалось, что, по мнению профсоюзов, индексация зарплат слишком низкая, поэтому работодателям выдвинули ультиматум. Пекарни прекратят работу, если им не поступит более выгодное предложение по оплате труда.

В начале июня также стало известно, что до конца месяца сотрудники службы безопасности аэропорта Хитроу в Лондоне планируют устроить 33 забастовки из-за давнего спора, который касается заработной платы.

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