Реклама
Прямой эфир
Общество
С начала июня от суррогатного алкоголя в России пострадали 106 человек
Общество
Кадыров заявил, что депутат Госдумы Делимханов жив и не ранен
Мир
Захарова осудила высказывания румынского дипломата в адрес африканцев
Политика
Госдума приняла в первом чтении проект о запрете операций по смене пола
Культура
Фестиваль народов Севера «Душа России» открылся в первый день ПМЭФ
Авто
В России купили более полумиллиона подержанных автомобилей за месяц
Происшествия
В Тюмени четыре человека насмерть отравились контрафактной водкой
Общество
Замглавы Минпросвещения предложил отказаться от термина «импортозамещение»
Мир
Государственная церемония похорон Берлускони завершилась
Общество
ГД рассмотрит законопроект о страховых выплатах гражданам при ущербе от терроризма
Экономика
Белоусов рассказал об эффекте использования беспилотников для экономики РФ
Мир
Дверь пассажирского самолета бразильской NHR Taxi Aereo открылась в полете

В Германии начались забастовки фармацевтов

0
Фото: Global Look Press/Guido Kirchner
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство аптек Германии закрылось из-за забастовки фармацевтов. Об этом 14 июня сообщил телеканал Das Erste.

Таким образом они протестуют против мер жесткой экономии, принятыми правительством страны в сфере здравоохранения. Участники демонстраций требуют дополнительной финансовой поддержки и упрощения бюрократической системы.

Всего в забастовке участвует около 85% аптек ФРГ. Около 1200 учреждений остались открытыми для оказания неотложной помощи. Митинги прошли во многих городах страны, в том числе в Берлине, Дюссельдорфе, Мюнстере и других.

Финская ложь: «самая счастливая страна мира» втягивается в социальный кризис
Финны всё чаще бастуют и устраивают акции протеста

Ранее, 2 июня, сообщалось, что сотрудники службы безопасности аэропорта Хитроу в Лондоне планируют устроить 33 новые забастовки подряд из-за давнего спора, который касается заработной платы. Протесты планируют проводить начиная с 17 июня.

Также в этот день газета The Guardian сообщила, что в Великобритании из-за протестов железнодорожников профсоюза RMT отменили 50% маршрутов. Протестующие требовали смены условий оплаты труда.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023