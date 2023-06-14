В Германии начались забастовки фармацевтов

Большинство аптек Германии закрылось из-за забастовки фармацевтов. Об этом 14 июня сообщил телеканал Das Erste.

Таким образом они протестуют против мер жесткой экономии, принятыми правительством страны в сфере здравоохранения. Участники демонстраций требуют дополнительной финансовой поддержки и упрощения бюрократической системы.

Всего в забастовке участвует около 85% аптек ФРГ. Около 1200 учреждений остались открытыми для оказания неотложной помощи. Митинги прошли во многих городах страны, в том числе в Берлине, Дюссельдорфе, Мюнстере и других.

Ранее, 2 июня, сообщалось, что сотрудники службы безопасности аэропорта Хитроу в Лондоне планируют устроить 33 новые забастовки подряд из-за давнего спора, который касается заработной платы. Протесты планируют проводить начиная с 17 июня.

Также в этот день газета The Guardian сообщила, что в Великобритании из-за протестов железнодорожников профсоюза RMT отменили 50% маршрутов. Протестующие требовали смены условий оплаты труда.