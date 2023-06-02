Сотрудники службы безопасности в аэропорту Лондона проведут еще 33 забастовки

Сотрудники службы безопасности аэропорта Хитроу в Лондоне планируют устроить 33 новые забастовки подряд из-за давнего спора, который касается заработной платы. Об этом 2 июня сообщает DailyMail со ссылкой на сообщение британского профсоюза Union Unite.

В забастовках планируется участие более 2 тыс. работников. Протесты планируют проводить, начиная с 17 июня.

Журналисты сообщают, что причиной забастовки стал давний спор по поводу заработной платы.

Это не первая забастовка, связанная с работой транспорта в Лондоне. В этот день газета The Guardian сообщила, что в Великобритании из-за протестов железнодорожников профсоюза RMT отменили 50% маршрутов. Протестующие требовали смены условий оплаты труда.