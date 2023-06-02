The Guardian сообщило об отмене 50% маршрутов в Британии из-за стачки железнодорожников

В Британии из-за протестов железнодорожников профсоюза RMT отменили 50% маршрутов. Об этом сообщила газета The Guardian 2 июня.

Как уточняется в материале, в стачке участвует более 20 тыс. сотрудников ж/д, она может продлиться около 24 часов. Целью демонстрации является требование к операторам железнодорожного сообщения увеличить рабочие места, поменять условия оплаты труда.

«Затем в субботу, 3 июня, более 12 тыс. членов Aslef, профсоюза машинистов поездов, <...> проведут еще один день забастовки, в результате которой будет работать только 40% служб», — отметили в сообщении.

В связи с протестами ж/д операторы призвали пассажиров заранее планировать свои маршруты.

Уточняется, что забастовки начались еще в среду. Сколько они будут продолжаться, неизвестно.

В основном все протестные акции, которые проводились также сотрудниками медучреждений, автобусных парков и других специальностей, связаны с ухудшением условий труда за последний год, а также с растущей инфляцией в стране.

23 мая в Париже железнодорожники также устроили демонстрацию. Однако вызвана она была решением Еврокомиссии (ЕК) расследовать потенциально необоснованное получение субсидий грузовым подразделением Национальной компании железных дорог Франции FRET SNCF.