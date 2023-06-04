Пекари в Нидерландах пригрозили забастовкой из-за низкой зарплаты

Пекари в Нидерландах готовятся к забастовке из-за ситуации с зарплатами, об этом сообщает портал NL Times. Работодатели предложили повышение оплаты труда в среднем на 5% в год, передает телеканал «Известия». По мнению профсоюзов, индексация зарплат слишком низкая. В издании уточняют, что работодателям выдвинули ультиматум. Пекарни прекратят работу, если им не поступит более выгодное предложение по оплате труда.

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