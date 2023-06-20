Прокуратура Польши прекратила дело о нападении на посла РФ в мае 2022 года

Прокуратура Польши прекратила дело о нападении на российского посла Сергея Андреева, которое было совершено в мае прошлого года на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Об этом 20 июня сообщила радиостанция RMF FM.

Согласно источникам, польская сторона решила применить «принцип взаимности», заявив, что в России не предусмотрена уголовная ответственность за оскорбление иностранного лидера или его представителей.

Инцидент произошел 9 мая 2022 года. Из-за враждебного поведения агрессивной толпы поляков и украинцев, которые преградили Андрееву путь, послу не удалось возложить венок на кладбище советских воинов. Люди из толпы выкрикивали оскорбления и облили дипломата красной краской. Рядом завязалось несколько потасовок. Послу пришлось покинуть мемориал, однако он не поддался давлению и не снял георгиевскую ленту.

Сразу после инцидента Андреев сообщил журналистам, что не пострадал из-за действий толпы. Случившееся он назвал безобразием и нарушением общественного порядка.

В МИД РФ тогда же заявили, что Россия решительно ответит на провокацию против своего дипломата. В министерстве добавили, что Москва рассматривает срыв церемонии по случаю Дня Победы как очередное недружественное проявление со стороны Варшавы.

10 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решительный протест в адрес Польши будет не единственной контрмерой в ответ на инцидент с послом.