МИД РФ пообещал ответить Польше на провокации в отношении российских дипломатов

МИД РФ намерен заявить Польше решительный протест в связи с провокацией против российских дипломатов 9 мая. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 9 мая, сообщении на сайте министерства.

«Такая линия польских властей не останется без должной реакции», — заявили в ведомстве.

В российском дипведомстве указали, что Польше будет заявлен решительный протест. В МИДе также добавили, что Москва рассматривает срыв церемонии по случаю дня Победы как очередное недружественное проявление со стороны Варшавы.

«Рассматриваем это как <...> оскорбление памяти более 600 тыс. советских воинов, погибших при освобождении Польши от германской оккупации, невыполнение обязательств по пресечению подобных инцидентов», — отметили в сообщении.

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