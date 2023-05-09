Посол РФ в Польше не пострадал из-за действий агрессивной толпы

Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что не пострадал из-за действий агрессивно настроенной толпы во время возложения цветов на кладбище в Варшаве.

«На этот раз видно, что была четкая установка, и полиция нас окружила, и протестующие не тянулись своими руками и ногами», — приводит его слова «РИА Новости».

Также сообщается, что не пострадал никто из дипломатов, сопровождавших Андреева.

Известно, что российский посол приехал в День Победы возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Там его встретили провокаторы, которые потребовали, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака. Из-за их агрессивных действий возложить венок не удалось, дипломату пришлось покинуть мемориал.

Андреев назвал инцидент безобразием и нарушением общественного порядка.

«Какие бы провокации ни устраивали наши недоброжелатели, это всегда будет нашим праздником, это наша Победа, и Победа всегда будет за нами», — заключил посол.

9 мая 2022 года в Польше уже происходило нападение на российского посла. Тогда на него напали во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат. Андреева, его супругу и группу дипломатов поджидали возмущенные поляки и украинцы, которые преградили им путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они облили Андреева красной краской. Рядом завязалось несколько потасовок.

Отмечается, что потерпевшие смогли добраться сквозь толпу агрессоров до автомобиля и уехать лишь в сопровождении полиции.