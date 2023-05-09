Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин заявил о желании России видеть будущее мирным, свободным и стабильным
Мир
Посол РФ в Ереване сообщил о скорой встрече Пашиняна и Алиева в Москве
Общество
Мурашко назвал состояние Прилепина стабильным
Общество
Путин заявил, что Россия гордится участниками СВО
Мир
Ким Чен Ын в послании Путину на 9 Мая назвал победу традицией для россиян
Мир
Азаров обвинил власти Украины в попытках стереть генетическую память гражданам
Мир
МИД КНР объявил о зеркальной высылке канадского дипломата
Общество
Факелы на Ростральных колоннах в Петербурге зажгли в честь Дня Победы
Мир
Дипмиссия подтвердила гибель россиянина в результате ударов по сектору Газа
Мир
Украинские войска выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО
Мир
Житель ЛНР получил тяжелые ранения в результате подрыва на взрывном устройстве
Недвижимость
В большинстве районов Москвы упали цены на новостройки
Общество
Заморозки в Москве и Подмосковье зафиксировали четвертую ночь подряд
Сюжет:

Посол РФ в Польше не пострадал из-за действий агрессивной толпы

0
Фото: TASS/EPA/RADEK PIETRUSZKA
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что не пострадал из-за действий агрессивно настроенной толпы во время возложения цветов на кладбище в Варшаве.

«На этот раз видно, что была четкая установка, и полиция нас окружила, и протестующие не тянулись своими руками и ногами», — приводит его слова «РИА Новости».

Также сообщается, что не пострадал никто из дипломатов, сопровождавших Андреева.

Известно, что российский посол приехал в День Победы возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Там его встретили провокаторы, которые потребовали, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака. Из-за их агрессивных действий возложить венок не удалось, дипломату пришлось покинуть мемориал.

Андреев назвал инцидент безобразием и нарушением общественного порядка.

«Какие бы провокации ни устраивали наши недоброжелатели, это всегда будет нашим праздником, это наша Победа, и Победа всегда будет за нами», — заключил посол.

Не одна на всех: как на Западе отмечают День Победы без России
И какими методами в странах бывшего СССР борются с памятью о подвиге советских солдат

9 мая 2022 года в Польше уже происходило нападение на российского посла. Тогда на него напали во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат. Андреева, его супругу и группу дипломатов поджидали возмущенные поляки и украинцы, которые преградили им путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они облили Андреева красной краской. Рядом завязалось несколько потасовок.

Отмечается, что потерпевшие смогли добраться сквозь толпу агрессоров до автомобиля и уехать лишь в сопровождении полиции.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023