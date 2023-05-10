МИД РФ указал на разработку контрмер в адрес Польши после инцидента с послом РФ

Решительный протест в адрес Польши будет не единственной контрмерой в ответ на инцидент в ходе возложения цветов посла РФ Сергея Андреева в Варшаве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 10 мая в ходе брифинга.

Подробно меры будут озвучены только после детальной межведомственной проработки, отметила Захарова. Она также подчеркнула, что эта проработка стартовала.

«При этом мы уже неоднократно говорили о том, что на все, что мы видим от официальной Варшавы, и это не только факт захвата школы, но в целом агрессивная антироссийская политика, будет дан очень жесткий ответ», — отметили в ведомстве.

Она также дополнила, что аналогичная информация доведена до польского посла в РФ Кшиштофа Краевского.

Инцидент произошел 9 Мая. Агрессивная толпа преградила Андрееву путь. Из-за враждебного поведения собравшихся послу не удалось возложить венок на кладбище советских воинов и пришлось покинуть мемориал. Однако давлению дипломат не поддался и георгиевскую ленту не снял.

Сразу после инцидента Андреев сообщил журналистам, что не пострадал из-за действий толпы. Вместе с тем он назвал случившееся безобразием и нарушением общественного порядка.

Днем ранее российское внешнеполитическое ведомство уже упоминало, что Россия решительно ответит на такую провокацию против российского дипломата. Тогда же в министерстве добавили, что Москва рассматривает срыв церемонии по случаю Дня Победы как очередное недружественное проявление со стороны Варшавы.

Причем это не единственный случай, когда в Польше происходило нападение на российского посла. 9 мая 2022 года Андреева облили краской во время возложения цветов на мемориальном кладбище.