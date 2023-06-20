На Горьковском направлении будущего МЦД-4 провели обкатку поездов «Иволга 3.0»

Обкатку поездов «Иволга 3.0» провели железнодорожники на Горьковском направлении будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) сообщила во вторник, 20 июня.

«Продолжаем тестовые рейсы «Иволги 3.0» по маршрутам новых диаметров. Сегодня поездка прошла на Горьковском направлении будущего МЦД-4 до станции «Железнодорожная». Поезд следовал в действующем графике, но без пассажиров, со всеми остановками», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

По ходу движения сотрудники собирают и анализируют данные работы систем автоматики и телемеханики, а также энергоснабжения.

Это позволит обеспечить надежные перевозки в тактовом режиме с запуском новых диаметральных маршрутов.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что на Калужском направлении МЦД-4 осталось достроить станцию Солнечная, сообщает телеканал «360».

5 июня сообщалось, что в мае 2023 года пассажиропоток на МЖД вырос на 4,5% по сравнению с показателями в 2022 году. Так, перевозки пассажиров на МЖД выросли до 63,2 млн человек. В компании отметили, что из них в пригородном сообщении отправлены около 61 млн человек, в дальнем следовании — 2,3 млн человек.

Всего с января по май текущего года на МЖД отправлены 304,7 млн пассажиров, из них в пригородном сообщении — 294,7 млн, в дальнем следовании — порядка 10 млн человек.

2 июня глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов анонсировал открытие двух пешеходных переходов под путями МЦД-2 в районе Царицыно на юге города на улицах Ереванская и Медиков. Потребность в таких сооружениях увеличилась с вводом МЦД с интенсивным движением пригородных электричек.

В мае сообщалось, что в Московской области в 2023 году обустроят более 20 станций МЦД-3 и МЦД-4. Всего в этом году планируется обустроить 24 станции маршрутов МЦД-3 и МЦД-4.