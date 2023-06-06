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Пассажиропоток на МЖД вырос в мае на 4,5%

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В мае 2023 года пассажиропоток на Московской железной дороге (МЖД) вырос на 4,5% по сравнению с показателями в 2022 году. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщается на сайте МЖД.

Так, перевозки пассажиров на МЖД выросли до 63,2 млн человек. В компании отметили, что из них в пригородном сообщении отправлены около 61 млн человек, в дальнем следовании — 2,3 млн человек, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Всего с января по май текущего года на МЖД отправлены 304,7 млн пассажиров, из них в пригородном сообщении — 294,7 млн, в дальнем следовании — порядка 10 млн человек, отмечает телеканал «360».

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2 июня глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов анонсировал открытие двух пешеходных переходов под путями МЦД-2 в районе Царицыно на юге города на улицах Ереванская и Медиков. Как пишет НСН, потребность в таких сооружениях увеличилась с вводом МЦД с интенсивным движением пригородных электричек.

В мае сообщалось, что в Московской области в 2023 году обустроят более 20 станций МЦД-3 и МЦД-4. Всего в этом году планируется обустроить 24 станции маршрутов МЦД-3 и МЦД-4.

В марте сообщалось, что на МЦД-3 и МЦД-4 на территории Московской области построят четыре парка экипировки поездов. Они возводятся на крупных станциях радиальных направлений, чтобы обслуживать возрастающий парк подвижного состава, пишет RT. Там будут располагаться инфраструктурные объекты вспомогательного и инженерного назначения, а также административно-бытовые здания.

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