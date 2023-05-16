Свыше 20 станций маршрутов МЦД-3 и МЦД-4 обустроят в Подмосковье в 2023 году

В Московской области в 2023 году обустроят более 20 станций МЦД-3 и МЦД-4. Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в региональном правительстве.

Всего в этом году планируется обустроить 24 станции маршрутов МЦД-3 и МЦД-4, отмечает телеканал «360».

Как рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, работы по благоустройству уже начались у 17 станций. Специалисты создадут парковочные места, проложат пешеходные дорожки, проведут дополнительное освещение и выполнят озеленение территории.

Завершить работы планируется до конца августа текущего года, пишет РИАМО. Всего планируется обустроить парковки на 1 тыс. машиномест, отремонтировать 22 км тротуаров и свыше 21 км проезжей части. Кроме того, будут благоустроены зоны ожидания площадью 8,8 га.

Помимо этого, будут высажены зеленые насаждения и установлены современные системы видеонаблюдения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

15 мая заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что после открытия новых линий на МЦД будет более 50 новых пересадочных станций. По его словам, у пассажиров появится возможность выбрать самый удобный маршрут, пишет RT.

10 мая мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что участок железной дороги от Белорусского до Савеловского вокзала возобновил работу в обычном режиме. По его словам, продолжается расширение участка к запуску МЦД-4. Собянин подчеркнул, что на этой части дороги вели сложнейшие строительные работы. Теперь специалисты начнут укладку дополнительных путей для МЦД-4 — вместо двух их будет четыре, пишет НСН.

В январе в Москве завершили основные работы первого этапа благоустройства возле станции метро «Мещерская» будущего МЦД-4. Вблизи станции «Мещерская» организовали разворотный круг для городского пассажирского транспорта, а также разместили четыре современных остановочных павильона.

В августе прошлого года Собянин заявил, что МЦД-3 и МЦД-4 будут запущены в 2023 году, отмечает телеканал «Звезда». Он подчеркнул, что данный проект соединяет все вокзалы Москвы, за исключением Павелецкого.