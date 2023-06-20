В Атлантике в поисках затонувшего батискафа обследовано 13 тыс. кв. км океана

В открытых водах Атлантики вторые сутки продолжается спасательная операция по поиску затонувшего батискафа «Титан» с туристами на борту. Спасатели работали всю ночь, была обследована площадь океана более 13 тыс. кв. км, что эквивалентно американскому Коннектикуту, рассказал контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер. Об этом 20 июня сообщил телеканал CNN.



По его словам, поисковые мероприятия планируется вести на глубине.



«По мере того, как мы продолжаем поиск, наши мысли сейчас с членами экипажа и их семьями», — сказал Могер.

Об инциденте стало известно накануне, 19 июня. Компания OceanGate Expeditions, занимающаяся доставкой туристов к обломкам «Титаника» на глубине 3,8 тыс. км, подтвердила исчезновение своего батискафа с экипажем. «Титан» потерял связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через час и 45 минут после погружения судна в воскресенье утром.

По информации береговой охраны американского Бостона, в подводном аппарате может находиться до пяти человек. На данный момент ведется поисково-спасательная операция.

Спасательная операция осложняется большой глубиной, на которой находится батискаф. У экипажа есть 96-часовой запас кислорода на случай чрезвычайных ситуаций.

Океанолог, историк, путешественник, почетный гидронавт СССР Анатолий Таврический в беседе с «Известиями» пояснил, что у экипажа постепенно начнет заканчиваться воздух. Кроме того, он отметил, что для поднятия батискафа необходимо судно с манипулятором.

Лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом в апреле 1912 года и затонул на глубине 3750 м в северной части Атлантического океана. Место крушения находится приблизительно в 600 км от острова Ньюфаундленд (Канада).