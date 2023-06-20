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Лавров заявил о готовности Москвы к отсутствию заморозки конфликта на Украине

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Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry
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НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине и Россия к этому готова, заявил во вторник, 20 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Если НАТО, устами (генсека альянса Йенса) Столтенберга в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине, значит, они хотят воевать, ну пусть воюют», — заявил Лавров.

Глава российского МИДа также подчеркнул, что Москва готова к продолжению конфликта и уже давно осознала истинные цели стран Запада.

«Мы давно уже поняли цели НАТО в ситуации вокруг Украины. Эти цели формировались долгие годы после госпереворота. Сейчас НАТО пытается их реализовать», — сказал Лавров.

Также глава российской дипломатии отметил, что некоторые западные политики и эксперты уже начали понимать истинные причины конфликта и ход его течения. Кроме того, Лавров уточнил, что заявления западных стран о том, что без иностранной технической и разведывательной помощи конфликт бы уже завершился, являются признанием их участия в конфликте на Украине.

«<…> это (заявления стран Запада. — Ред.) фактически признание в том, что они являются прямым участником объявленной против России гибридной, да и горячей войны», — сказал Лавров.

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Накануне, 19 июня, российская сторона запросила на 29 июня заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по вопросу поставок западного оружия на Украину и их последствий для дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

До этого, 3 июня, представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что конфликт может завершиться в течение нескольких недель, в случае если страны Запада перестанут оказывать военную поддержку Киеву.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен 1 июня заявил, что НАТО предоставит Украине «солидный пакет политической и материальной поддержки» на предстоящем саммите стран альянса в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля.

23 мая Боррель сообщал, что страны ЕС поставили Киеву в текущем году ракет и снарядов на общую сумму €800 млн. Он отметил, что Киев получил 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1,3 тыс. ракет. Поставки будут продолжаться, добавил Боррель, подчеркнув, что большинство стран ЕС одобрили увеличение финансирования Европейского фонда мира на €3,5 млрд.

В Москве неоднократно осуждали западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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