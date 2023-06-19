Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Украине

Российская сторона запросила заседание Совета безопасности (СБ) ООН по поставкам западного оружия Украине. Об этом 19 июня сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Сегодня мы запросили на 29 июня заседание по поставкам западного оружия на Украину и их последствиям для дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса», — говорится в сообщении Полянского в Telegram-канале.

Заседание предварительно назначено на 22:00. Дипломат также отметил, что российская сторона подберет интересного докладчика, который может объективно и профессионально осветить данную тему.

До этого, 3 июня, представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что конфликт может завершиться в течение нескольких недель, в случае если страны Запада перестанут оказывать военную поддержку Киеву.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен 1 июня заявил, что НАТО предоставит Украине «солидный пакет политической и материальной поддержки» на предстоящем саммите стран альянса в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля.

23 мая Борелль сообщал, что страны ЕС поставили Киеву в текущем году ракет и снарядов на общую сумму €800 млн. Он отметил, что Киев получил 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1,3 тыс. ракет. Поставки будут продолжаться, добавил Боррель, подчеркнув, что большинство стран ЕС одобрили увеличение финансирования Европейского фонда мира на €3,5 млрд.

В Москве неоднократно осуждали западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.