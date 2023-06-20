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NYT узнала о вскрытии во Львове старых могил для новых захоронений солдат

NYT: во Львове раскапывают старые могилы, чтобы освободить место для недавно павших солдат
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Во Львове для захоронения военнослужащих, погибших в ходе текущих боевых действий на Украине, раскапывают старые могилы. Об этом рассказывается в репортаже с Лычаковского кладбища газеты The New York Times (NYT), опубликованном 19 июня.

«В течение почти 15 месяцев тела павших солдат неуклонно заполняли военное кладбище на склоне холма в западноукраинском городе Львов. Теперь старые могилы погибших в прошлых войнах эксгумируют, чтобы освободить место для, казалось бы, бесконечного потока мертвых», — пишет издание.

Авторы материала отмечают, что масштабы потерь украинской армии в ходе проведения контрнаступления видны по растущему числу захоронений погибших военнослужащих по всей Украине.

«Масштабы потерь ощущаются в общинах, подобных львовской, что отчетливо видно по растущему количеству воинских захоронений на больших и малых кладбищах по всей стране», — говорится в статье.

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В тот же день директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин отметил, что авторитетные представители западных спецслужб не исключают, что контрнаступление ВСУ может повлечь прямо противоположные результаты. Как указал Нарышкин, по мнению аналитиков Запада, гибель значительного количество прошедших подготовку НАТО военнослужащих и уничтожение техники подорвут боеспособность армии Украины. В итоге это скажется на жизнеспособности киевского режима, что, по ряду западных оценок, несет угрозу самой украинской государственности, добавил глава СВР.

Ранее, 16 июня, президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Глава государства добавил, что украинские потери примерно больше чем 1:10 по сравнению с армией РФ.

14 июня бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По его словам, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления ВСУ находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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