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Педиатр назвала норму потребления фруктов и ягод для детей

Педиатр Авакян: детям с трех лет рекомендуется съедать около 200 г фруктов и ягод в день
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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Конец весны и начало лета — это время, когда на прилавках появляется сезонная черешня, клубника, персики и абрикосы. О том, может ли их чрезмерное употребление навредить детям и сколько в день рекомендуется съедать таких продуктов, «Известиям» 20 июня рассказала врач педиатрического отделения Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Лусине Авакян.

Она отметила, что детям старше трех лет в день рекомендуется съедать около 200 г ягод и фруктов. Тем не менее, по ее словам, нанести ощутимый вред здоровью ребенка можно, только если заменить ими все основные приемы пищи и остальные группы продуктов в рационе.

Отвечая на вопрос, возможен ли переизбыток витаминов, если ребенок съест слишком много фруктов и ягод, врач заявила, что такого быть не может. Для этого потребуется слишком большое количество, осилить которое физически не получится.

«Но не стоит забывать, что они содержат пищевые волокна, и при неумеренном употреблении возможен метеоризм и диарея. Помимо этого, могут возникнуть кишечные инфекции, глистные инвазии, если съесть немытые продукты. Предварительно фрукты и ягоды необходимо промыть в проточной воде, использование дополнительных средств для мытья не требуется», — предупредила Авакян.

Кроме того, она отметила, что если ребенок впервые пробует какую-то экзотическую ягоду или фрукт, то начинать знакомство нужно постепенно. Например, с одной-двух штук.

Педиатр также рассказала об аллергии на ягоды и фрукты у детей. По ее словам, истинная аллергия на них встречается редко.

«Чаще это псевдоаллергические реакции, вызванные усиленной выработкой гистамина, когда ребенок просто съедает слишком много чего-либо. Однако у людей с аллергией на пыльцу растений могут встречаться перекрестные реакции на пищевые продукты. В данном случае это станет истинной аллергией, проявление которой не будет зависеть от количества съеденного. Часто ее можно заметить в течение нескольких минут, максимум — двух часов после употребления продукта», — рассказала Авакян.

По ее словам, существует так называемая «большая восьмерка» пищевых аллергенов, к которым относятся: белок коровьего молока, куриное яйцо, арахис, рыба, пшеница, соя, морепродукты и орехи.

«Их стоит вводить в рацион ребенка аккуратно, в небольших количествах, чтобы отследить реакцию. Как мы видим, ягоды и цитрусовые в этот список не входят», — добавила педиатр.

В заключение она отметила, что при появлении любых аллергических реакций или подозрении на них лучше сразу обратиться к врачу.

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16 июня педиатр «СМ-Клиники» для детей Ольга Татаркина рассказала о симптомах теплового и солнечного удара у детей. По ее словам, на начальной стадии перегревания появляется вялость и сонливость, малыш может капризничать или плакать без видимой причины. Ребенок старшего возраста может пожаловаться на плохое самочувствие, головную боль, сухость во рту.

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