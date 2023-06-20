Суд Ростова приговорил участника нацбатальона «Айдар» Мурыгу к 16 годам колонии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил участника нацбатальона «Айдар» (террористическая организация, запрещена в РФ) Дениса Мурыгу к 16 годам колонии строгого режима.

«Мурыгу признать виновным. Назначить ему 16 лет колонии строгого режима», — сказал судья.



Денис Мурыга признан виновным в прохождении обучения террористической деятельности и участии в незаконном вооруженном формировании.

Мурыга вступил в группировку в начале 2015 года, впоследствии его назначили заместителем командира подразделения в Лисичанске. По ряду данных, он принимал участие в подрыве моста, в результате которого погибли представители народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).



Его задержали весной 2022 года при попытке въехать в Россию в потоке беженцев. В мае того же года Росфинмониторинг внес Мурыгу в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.



Мурыга имеет двойное гражданство — РФ и Украины.