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Источник сообщил о задержании замкомандира группировки «Айдар»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Заместитель командира националистической украинской группировки «Айдар» (запрещена в России) Денис Мурыга задержан. Об этом 19 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

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По данным издания, уже 19 мая суд Ростова-на-Дону должен решить вопрос о его аресте.

Мурыга вступил в группировку в начале 2015 года, впоследствии его назначили заместителем командира подразделения в Лисичанске. По ряду данных, он принимал участие в подрыве моста, в результате которого погибли представители Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Ранее в четверг в беседе с «Известиями» уроженка луганского города Счастье, депутат народного совета ЛНР первого созыва Светлана Коноплева рассказала о жестокости, с которой обращались с пленными боевики «Айдара». Депутат попала в плен в 2014 году во время перевозки тел двух погибших ополченцев.

По ее словам, несколько траурных процессий были расстреляны и люди прыгали в могилы, чтобы остаться в живых.

17 мая сообщалось, что в больницах Запорожья боевики «Айдара» оборудовали огневые позиции, персонал и пациентов удерживают в качестве живого щита. Там же размещены склады боеприпасов.

В марте в ЛНР начали расследование по факту обнаружения незаконной тюрьмы боевиков «Айдара» в селе Половинкино. По данным правоохранителей, люди содержались в ужасающих условиях, не имея даже возможности вытянуться в полный рост из-за маленьких размеров камер, а также подвергались пыткам и издевательствам.

Айдаровцев выбили из села в начале спецоперации по защите Донбасса, но те успели заминировать несколько помещений. Ловушки сняли саперы ЛНР.

Операцию по защите Донбасса Россия начала 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

С 2014 года киевские власти проводили военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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