В Минцифры заявили о возвращении IТ-специалистов в Россию

Отдельной программы для возвращению покинувших Россию IT-специалистов не потребовалось, они возвращаются сами. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев 20 июня на форуме «CNews кейсы».



«Хорошая новость: пока мы работали, они (IТ-специалисты. — Ред.) начали возвращаться. Мы это видим по всем показателям рекрутинговых площадок. Я считаю, что цифра достаточно значимая. Такой, отдельной программы — не потребовалось», — сказал министр.



По его словам, тренд на возвращение специалистов подтвердили в российских IТ-компаниях. Шадаев добавил, что точные данные о том, сколько специалистов уже вернулось, министерство представит через неделю или две.

Ранее, 30 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о том, что правительство страны расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Он указал на необходимость оказывать им всестороннюю поддержку и на важность сохранить кадровый потенциал всей индустрии в РФ.



24 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на заинтересованность России в создании условий для возвращения уехавших из страны ценных специалистов, в том числе из IT-отрасли.

Еще в марте прошлого года кабмин анонсировал меры поддержки сотрудников IT-компаний. Среди них — грантовая поддержка перспективных отечественных решений в этой области, повышение зарплаты, льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, отсрочка от армии и др.