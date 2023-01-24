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Песков указал на заинтересованность РФ в создании условий для возвращения IT-специалистов

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Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer
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Россия заинтересована в создании условий для возвращения уехавших из страны ценных специалистов, в том числе из IT-отрасли. Об этом заявил 24 января на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее во вторник глава компании «Норникель» Владимир Потанин выразил мнение, что против уехавших из России IT-специалистов не следует вводить каких-либо ограничений. Он указал, что большинство из них по-прежнему продолжают работать на российские компании, а в случае введения ограничительных мер они могут перейти в зарубежные компании.

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«Мы же уже говорили, что, безусловно, эти квалифицированные кадры представляют для страны большой интерес, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы для их возвращения были созданы все необходимые условия. И, конечно, с ними нужно работать, с тем чтобы они продолжали свою деятельность на благо российских компаний» — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, согласны ли в Кремле с мнением Потанина.

13 января в Госдуме предложили дополнить Уголовный кодекс пунктом о конфискации имущества у покинувших страну граждан, оскорбляющих Россию и дискредитирующих российскую армию. В тот же день сенатор Андрей Клишас допустил, что эта инициатива может быть реализована.

11 января стало известно, что Минцифры РФ с декабря прошлого года начало проводить совещания с представителями ассоциаций и профильных компаний по вопросу возвращения в страну IT-специалистов. В качестве одной из мер обсуждается повышение НДФЛ с 13 до 30% для тех IT-специалистов, которые работают из-за рубежа, даже если они формально остаются налоговыми резидентами. Министерство рассматривает и другие меры, в том числе частичную оплату обратного перелета на родину и бронь от призыва в армию для программистов.

В декабре Клишас также выступил с инициативой о введении ряда ограничений для граждан, покинувших страну. Он предложил сделать их пребывание за границей «менее комфортным», однако не уточнил, о каких мерах идет речь.

В том же месяце глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что за пределами страны находится около 100 тыс. российских IT-специалистов.

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