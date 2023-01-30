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Правительство РФ расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Правительство России расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов, заявил 30 января премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Подписано постановление правительства, согласно которому жилищные кредиты по этой программе станут доступны сотрудникам всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет. Смягчаются и требования по заработной плате, при этом станет учитываться не только доход с основного места работы, но и по совместительству», — сказал Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Он также указал на необходимость оказывать IT-специалистам всестороннюю поддержку и на важность сохранить кадровый потенциал всей индустрии в РФ.

О том, как эта программа реализовывалась в 2022 году и продолжит развиваться в текущем, рассказал на совещании вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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Он отметил, что с начала действия программы IT-ипотеки было одобрено 16,9 тыс. заявок и выдано почти 6 тыс. жилищных кредитов, общая сумма которых составила более 54 млрд рублей. Чернышенко подчеркнул, что в этом году на обслуживание кредитов планируется направить 6,5 млрд рублей, благодаря чему будут поддержаны не менее 24 тыс. IT-специалистов.

«По итогам реализации программы (2022–2024 год) более 50 тыс. IT-специалистов смогут улучшить свои жилищные условия, и общий объем выданных кредитов составит, по нашим оценкам, порядка 240 млрд рублей», — отметил вице-премьер.

Чернышенко также добавил, что в этом году предельная ставка составит до 5% годовых. Кроме того, за счет банковских и региональных программ она может быть дополнительно снижена.

24 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на заинтересованность России в создании условий для возвращения уехавших из страны ценных специалистов, в том числе из IT-отрасли.

В марте прошлого года кабмин анонсировал меры поддержки сотрудников IT-компаний. Среди них — грантовая поддержка перспективных отечественных решений в этой области, повышение зарплаты, льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, отсрочка от армии и др.

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