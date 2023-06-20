ФСБ задержала в Нальчике гражданина Украины по подозрению в шпионаже
В Нальчике задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом во вторник, 20 июня, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Там также опубликовали кадры задержания.
«Установлено, что задержанный, действуя по заданию Службы безопасности Украины, собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции», — указали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). 44-летнему гражданину Украины грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Ранее, 19 июня, стало известно, что ФСБ пресекла попытку жителя Санкт-Петербурга отправиться служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) объявило ему официальное предостережение.
В тот же день Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении сотрудниками ФСБ попытки проведения терактов против руководства администрации Запорожской области и задержании пособницы украинских спецслужб.
15 июня сообщалось, что в Брянской области сотрудники регионального ФСБ задержали местного жителя, собиравшего данные о силовиках в приграничных с Украиной районах и планировавшего теракт.